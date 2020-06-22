Apple и Hey

22 июня 2020 г., 18:15

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Если вы не следите, то вокруг Apple и новозапущенного Hey разгорелся большой скандал. Ребята из Basecamp – те, которые когда-то назывались 37 Signals и многим гикам скорее известны книгами Rework и Remote, а многим другим – как основатели Ruby-on-Rails, – решили переизобрести электронную почту. Именно так позиционируется их новый сервис Hey, который запущен на прошлой неделе.

Сервис предполагается исключительно платный – $99 в год за пользователя, но без какой-либо рекламы или трекеров, причем адрес почты будет сохраняться вечно даже без оплаты, хотя за доступ придется платить регулярно. В основе работы сервиса лежит оригинально модифицированная идея белых списков – почта, приходящая с незнакомого адреса, по умолчанию скрывается в отдельной области и может быть разобрана по желанию пользователя. Уже известная почта тоже может быть разобрана с использованием нескольких готовых действий – можно отложить письмо для ответа позже, можно ответить сразу, можно архивировать. При этом в ImBox (от слова Important) по умолчанию не попадают рассылки и квитанции – первые группируются в ленту новостей, которую можно просто пролистывать. Кстати, групповые операции над письмами реализованы интересно – можно, например, сплошной лентой открыть все письма, помеченные для ответа, и отвечать на них подряд, не отвлекаясь.

Что же Apple? Первую версию приложения iOS для доступа к сервису она пропустила еще до анонса сервиса, а вот следующую пропускать отказывается, поскольку приложение умеет только ходить в сервис, который всегда платный, причем способа подписаться на него через In-App Purchase нет.

Авторы сервиса во главе с известным диссидентом, он же CTO Basecamp Дэниел Ханнсон, обвиняют Apple в жажде наживы, поскольку с каждой подписки через встроенные механизмы магазина Apple получает 30% комиссии, это еще увязывается с претензиями, которые в отношении Apple высказывают такие компании, как Spotify, и начатым по этим заявлениям антимонопольным расследованием в Европе. Короче, бездушные капиталисты давят независимых людей, пользуясь своим монопольным положением.

Techcrunch взял интервью у Фила Шиллера, вице-президента Apple по маркетингу, на эту тему и Фил говорит очень разумные вещи. Приложение Hey явно нарушает правила AppStore. В существующем виде приложение вообще бесполезно – его можно поставить через магазин, но дальше оно просто ничего не умеет – там нет пробного периода, там нет бесплатных возможностей, чтобы из бесполезного программного продукта получить работающее приложение, надо сходить на сайт и оформить там подписку. Одно из предложений, как согласовать такое поведение с правилами – добавить какое-то количество бесплатных функций, например, функциональность обычного почтового клиента, чтобы доступ к Hey был премиальной функцией за дополнительную плату.

Из правил AppStore есть исключения – но они касаются приложений, которые используются для доступа к определенному виду контента, например, музыки, книг или видео, или приложений, целевая аудитория которых – компании. Это явно не тот случай.

Мне вся эта ситуация кажется каким-то совершенным популистским социализмом. То есть репутацию Ханнсона после разработки им Ruby-on-Rails и так сложно назвать хорошей, но в данном случае всё ещё прозрачнее. Он разработал платный сервис. И на сайте открыто написано – мы считаем, мол, что такой сервис стоит денег. Причем, ребята прямо пишут в твиттере, что, мол, если сервис полетит, они будут рады нанимать новых сотрудников и вообще сильно увеличиться – чего они, напомню, сознательно не делали все предыдущие разы. Я их всегда привожу как пример компании, которая не хочет расти и при малейшей попытке роста отсекает младшие сервисы, выделяя их в отдельные компании. А тут, как видите, они готовы наступить всем на горло и развиваться. И при этом им критически необходимо оказаться в AppStore, при том, что это будет фактически бесплатный трафик на их сервис – хотя они уверяют, что прекрасно проживут и без него.

Меня еще удивляет высказывания про монопольное положение Apple – как будто бешеная популярность смартфонов и приложений возникла вдруг и сразу, а не так, чтобы компания, причем одна и по своей воле, построила за 10 с лишним лет экосистему, причем не единственную же.

А пока я уже понял, что инвайт от Hey, видимо, не случится, хотя разработчики обещают, что вот-вот начнут их рассылать. Но с Apple пободаться важнее?

https://www.fastcompany.com/90516667/meet-the-big-tech-critic-behind-hey-basecamps-radical-new-email-platform

https://techcrunch.com/2020/06/18/interview-apples-schiller-says-position-on-hey-app-is-unchanged-and-no-rules-changes-are-imminent/

Apple и Hey

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