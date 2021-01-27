Главного руководителя разработки аппаратных платформ Apple назначили на новый проект

27 января 2021 г., 9:25

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Компания Apple официально объявила о том, что Дэн Риччио, обладающий более чем 20‑летним опытом работы на руководящих должностях в компании, возьмёт на себя новые обязанности в связи с новым проектом и будет работать под непосредственным руководством CEО Тима Кука.



Также объявлено, что Джон Тернус присоединится к руководящей команде Apple и возглавит разработку аппаратного обеспечения.



«Каждая инновация, в воплощении которой участвовал Дэн, помогала Apple стать ещё более прогрессивной и успешной компанией, и мы очень рады, что он продолжает с нами работать, — сказал Тим Кук, глава корпорации Apple. — А Джон, благодаря своим глубоким познаниям и многолетнему опыту, станет уверенным и дальновидным руководителем наших команд по разработке аппаратного обеспечения».



Дэн Риччио руководил процессами дизайна, разработки и создания почти всех ныне выпускаемых продуктов Apple. Он собрал команды инженеров, которые создавали легендарные продукты: от iMac первого поколения до новой линейки iPhone c поддержкой 5G, компьютеров Mac с чипом M1 и наушников AirPods Max.



Дэн Риччио работает в Apple с 1998 года. Он начал здесь карьеру в качестве руководителя отдела разработки продуктов, в 2010 году стал вице-президентом по разработке аппаратного обеспечения iPad, а в 2012 году вошёл в состав руководства, став старшим вице-президентом по разработке аппаратного обеспечения. В своей новой должности вице-президента по разработке он продолжит играть ведущую роль в создании новых продуктов Apple.



«Работа в Apple дала мне уникальную возможность создавать лучшие в мире продукты в команде самых талантливых людей, которых только можно представить, — сказал Риччио. — Уже 23 года я руковожу нашими инженерами и дизайнерами, и за последний год мы представили беспрецедентное число амбициозных проектов. Пришло время двигаться вперёд. В своей новой должности я планирую продолжить любимое дело всей моей жизни: отдавать всё своё время и силы созданию новых продуктов, поражающих воображение».



Каким именно проектом будет заниматься Дэн Риччио компания не сообщает. Одни наблюдатели полагают, что это, возможно, будте Apple Car, а другие делают ставку на разработку новых линеек решений для VR и AR.

Джон Тернус переходит на должность старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения. Тернус пришёл в команду по дизайну продуктов Apple в 2001 году, а в 2013 году стал вице-президентом по разработке аппаратного обеспечения.



За свою почти 20‑летнюю карьеру в Apple Джон Тернус руководил разработкой аппаратного обеспечения множества уникальных продуктов, в том числе наушников AirPods первого поколения, а также всех поколений iPad. Новейшим достижением Тернуса стали iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Он также сыграл ключевую роль в переводе компьютеров Mac на процессоры Apple. Тернус окончил Университет Пенсильвании, получив степень бакалавра наук в сфере технического проектирования.

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