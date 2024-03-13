Apple дозволить у Європі завантажувати додатки для iPhone з веб-сайтів

13 марта 2024 г., 9:35

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Як повідомляє CNBC, користувачі iPhone в Європейському Союзі зможуть завантажувати додатки з веб-сайтів, а не тільки через App Store. Це є останньою зміною, яку запровадила Європейська комісія згідно з Законом про цифрові ринки.



Компанія роками боролася проти завантаження програмного забезпечення для iPhone з Інтернету, яке часто називають сайдлоадом, посилаючись на проблеми безпеки.



Оголошення у вівторок є останнім прикладом того, як Закон про цифрові ринки змушує Apple вносити зміни до бізнес-процесів App Store, яким вона довго чинила опір. DMA покликаний змусити великі технологічні компанії, включаючи Apple відкрити свої платформи для менших конкурентів.



Програма веб-завантажень стартує пізніше цієї весни і вимагатиме від розробників відповідати "певним критеріям", наприклад, мати додаток з більш ніж 1 мільйоном завантажень в Європі.



Apple заявила, що компанії також можуть пропонувати магазини додатків для iPhone в Європі, але за умови, що вони надаватимуть доступ до додатків лише однієї компанії.



«Поширення додатків безпосередньо з веб-сайту вимагає відповідальності та нагляду за користувацьким досвідом, включаючи можливість керувати додатками, надавати підтримку клієнтам і повертати кошти", - йдеться на сторінці підтримки Apple, опублікованій у вівторок. "Apple надаватиме дозвіл розробникам після того, як вони відповідатимуть певним критеріям і дотримуватимуться постійних вимог, що допомагають захистити користувачів».



Згідно з DMA, Apple була змушена дозволити сторонні магазини додатків в Європі. А також відновила обліковий запис розробника Epic Games, який виступає проти антимонопольного законодавства, на тлі юридичної суперечки, і відступила від заборони ярликів веб-додатків на головному екрані iPhone. Такі кроки Apple свідчать про те, що Європейська комісія зможе успішно регулювати діяльність Apple в регіоні, погрожуючи штрафами та іншими заходами за недотримання вимог.



Apple, як і раніше, планує стягувати плату в розмірі п'ятдесяти євроцентів за завантаження додатків за межами App Store, включаючи завантаження веб-додатків. Плата за доступ до App Store є центром прибутку компанії - сервіси у 2023 фінансовому році забезпечили компанії 78 мільярдів доларів продажів.



Компанія заявила, що на Європу припадає близько 7% доходів Apple від App Store.

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