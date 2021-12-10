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Sergey Petrenko

Apple добился отсрочки

10 декабря 2021 г., 18:15
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«А вот и да!» – заявил апелляционный суд и удовлетворил ходатайство Apple о приостановлении вступления в силу одного из пунктов судебного решения по делу Epic vs Apple. В результате этого решения Apple сможет не разрешать разработчикам размещение ссылок на альтернативные системы оплаты до рассмотрения апелляции.

Как указал суд в решении по ходатайству, Apple смогла продемонстрировать, что в соответствии с исходным решением суда Epic не смогла доказать, что поведение Apple нарушает антимонопольное законодательство. Однако это же поведение признано нарушающим калифорнийский закон о нечестной конкуренции. Хотя прецедент гласит «если одно и то же поведение утверждается как нарушение антимонопольного законодательства и как «нечестное» деловое действие или практика по одной и той же причине – потому что оно необоснованно ограничивает конкуренцию и наносит вред потребителям – определение того, что поведение не является необоснованным ограничением торговли, обязательно подразумевает, что поведение не является «нечестным» по отношению к потребителям». Кроме того, Apple доказала, что введение пункта решения в действие до рассмотрения апелляции нанесет непоправимый вред.

По сути апелляцию будут рассматривать еще несколько месяцев. И вряд ли дело закончится – ведь дойти можно и до Верховного суда.

Apple добился отсрочки

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