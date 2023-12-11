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На Індію прийдеться 50 млн iPhone - майже чверть всього виробництва на рік

11 декабря 2023 г., 12:35
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Компанія Apple має намір розширити виробництво iPhone в Індії протягом наступних двох-трьох років, щоб збирати там майже чверть усіх iPhone щороку. Про це повідомляє Wall Street Journal, підкреслюючи зростаючі амбіції Apple в цій країні, оскільки вона прагне зменшити свою залежність від Китаю

Згідно з даними видання, план Apple полягає в тому, щоб розширити виробництво в Індії до більш ніж 50 мільйонів пристроїв протягом наступних кількох років, а потім збільшити його на десятки мільйонів iPhone після цього.

На розширенні виробництва також наполягають провідні постачальники Apple, зокрема тайванська компанія Foxconn, яка у квітні відкриє новий завод у штаті Карнатака, де планує виробляти 20 мільйонів смартфонів на рік - переважно iPhone.

Агентство Bloomberg окремо повідомило, що індійський конгломерат Tata хоче побудувати найбільший в країні завод зі складання iPhone у південному штаті Тамілнад. Ця компанія вже володіє заводом з виробництва iPhone у штаті Карнатака, який вона придбала у Wistron на початку цього року.

У звіті WSJ додається, що Індія була обрана основним місцем для виробництва нового бюджетного iPhone, і Apple почала працювати з місцевими підрядниками, щоб розробити план виробництва продукту - те, що раніше вона робила лише в Китаї.

Нагадаємо, що у 2022 році Apple відвантажила 224,7 мільйона смартфонів, згідно з даними Counterpoint Research. І аналітики вважають, що виробник iPhone залишається на шляху до аналогічних показників і у 2023 рік

Оцінки WSJ значною мірою збігаються з прогнозом JPMorgan, зробленим минулого року, про те, що Apple планує перенести 25% всього виробництва iPhone в Індію до 2025 року.

Цьогорічний запуск iPhone 15 став ключовою віхою для виробничих планів Apple в Індії, оскільки вперше найновіша модель iPhone відвантажувалася по всьому світу з індійського та китайського заводів одразу після запуску. Раніше виробництво останніх моделей Apple в Індії відставало від Китаю на кілька місяців.

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