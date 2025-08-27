Apple 9 вересня проведе презентацію, ймовірно, iPhone 17

27 августа 2025 г., 9:35

Apple оголосила про проведення спеціального заходу, який відбудеться 9 вересня, що викликало значний інтерес аналітиків та інвесторів на ринку.





Захід, що відбудеться в кампусі компанії в Купертіно, запланований на 10:00 за тихоокеанським часом. Запрошення для медіа та аналітиків містять слоган «Awe dropping».





Слоган є типовим для маркетингової стратегії компанії, що прагне створити інтригу та очікування. Використана цього разу фраза є грою слів від англійського виразу «jaw-dropping» (щось вражаюче, від чого щелепа відвисає), де слово «jaw» (щелепа) замінено на «awe» (благоговіння, трепет). Такий прийом натякає на те, що компанія готує анонс, який викличе у аудиторії почуття здивування та захоплення. Зазвичай, подібні слогани є тонкими натяками на ключові інновації або дизайн нового продукту. У цьому випадку, «Awe dropping» може вказувати на значний технологічний прорив, можливо, пов'язаний з оновленням дисплея, камер, або ж представленням абсолютно нової версії продукту.





На думку експертів ринку, ключовим анонсом стане нова лінійка смартфонів, що, як очікується, отримає назву iPhone 17. Враховуючи сезонність випусків, вереснева презентація нових iPhone є ключовою подією для фінансових показників Apple у четвертому кварталі та за весь фінансовий рік.





Очікується, що нові моделі iPhone 17 отримають оновлені процесори та покращені технічні характеристики. Крім того, інсайдери ринку обговорюють можливість появи нової тонкої версії, в якій тривалість автономної роботи та можливості камери будуть частково принесені в жертву заради більш легкої конструкції.





Аналітики також прогнозують оновлення в лінійці розумних годинників Apple Watch.





Починаючи з 2020 року, презентації Apple проводяться у форматі заздалегідь записаних відео, замінюючи традиційні живі виступи. Компанія підтвердила, що трансляція події буде доступна на її офіційному сайті, що дозволяє залучити глобальну аудиторію та мінімізувати операційні витрати, пов'язані з проведенням масштабних офлайн-заходів.

