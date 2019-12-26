Апгрейд старого iMac

26 декабря 2019 г., 17:25

0

Tweet

Не уверен, что не рассказываю какую-то совершенно очевидную вещь, но вот еще пару дней назад я такой вариант не рассматривал. Поэтому расскажу.

Техники Apple у меня много в том числе и потому, что я обновляю её регулярно, а вот продавать старое у меня получается плохо. Если iPhone так или иначе куда-то отдаётся или продаётся, то остальная техника в итоге находит своё применение каким-то образом. В частности – перекочевывает в «Терминал 42», где ей точно кто-то пользуется. Так туда попали пара MacBook Air, старый MacBook Pro и герой рассказа – iMac 27" выпуска mid 2011, последняя модель с толстым корпусом, DVD-ROM приводом и оптическим входом, об отсутствии которого в поздних моделях я не перестаю жалеть.

У этого iMac есть еще одна уже устаревшая особенность, которая обычно вызывает у меня противоположные эмоции – он снабжен HDD-диском, причем не быстрым – 5400 rpm, – который не улучшает производительность и так не самого шустрого компьютера, а наоборот. Всякий раз, включая его или запуская программу – причем практически любую – я вспоминал старые времена, когда можно было запустить что-то на компьютере, сходить покурить и вернуться к окончанию нелегкого процесса запуска. Я правда не понимаю, как я за ним работал буквально 7 лет назад – настолько избаловали нас современные компьютеры.

Неделю назад iMac сдался. Ну как, почти – при загрузке долго показывал прогресс-бар и выключался. Вероятно, попытка поставить какие-то обновления не пошла впрок. Решается проблема относительно просто – грузитесь в Recovery Console, зажав Option или CMD+R, выбираете «Переустановить MacOS» и система ставится заново, исправляя накопившиеся ошибки.

Это в идеале так. На практике мне показало, что жесткий диск locked. Дисковая утилита сообщила, что disk full error и исправить невозможно. Там тем более осталось всего 40 ГБ из терабайта. Решение этому тоже есть – поскольку ничего ценного на диске нет, я уже несколько лет вообще никак не использовал именно этот компьютер, можно было бы стереть весь диск и поставить систему с нуля. Правда, я тут подумал – а может, сделать копию диска на какой-то внешний, чтобы уж точно не потерять ничего, о чем мог забыть, – и тут мысль пошла другим путём. А нельзя ли этот какой-то внешний диск подключить и поставить на него систему? Если можно, то SSD-диски, пусть и внешние, сейчас очень дешевы и быстры и это в любом случае лучше медленного диска многолетней давности, да еще и с ошибками.

Быстрая консультация подтвердила жизнеспособность идеи и через полчаса, потребовавшиеся на поход в магазин за диском, я уже ставил систему. Правда, тут есть тонкость.

Купленный в магазине Samsung T5 был отформатирован в ExFAT. Это, конечно, не подходит. По умолчанию дисковая утилита предлагает форматировать его в MacOS Extended, но это тоже не очень хорошо – начиная с 10.13 MacOS поддерживает новую файловую систему APFS, которая оптимизирована для SSD и надо использовать именно её. Если её нет в списке опций, то выберите режим вида дисковой утилиты, когда видны не только тома (Volumes), но и диски (Drives), выберите именно диск SSD и стирайте именно его, выбрав в опциях форматирования GUID partition map – она включает возможность использования APFS.

Далее следует стандартная процедура установки системы на чистый диск, которая длится минут 40 с парой перезагрузок и пожалуйста! – чистая система, которая просто летает, несмотря на довольно древний процессор, небольшое количество памяти. Кстати, старый диск остался доступен и монтируется с полным доступом – так что всё, что хочется сохранить, сохранится. Удивительно, но даже тот факт, что SSD подключен через USB 2.0, практически не мешает никак.

Сейчас плотоядно посматриваю на более современный iMac late 2012, который у меня основной рабочий десктоп. У него внутри, правда, Fusion Drive на 3 ТБ – то есть там внутри уже есть 256 ГБ SSD и, по задумке авторов идеи, система должна именно на нём хранить себя и кэш для ускорения доступа к остальной, медленной части, но есть мнение, что и в этом случае выигрыш будет заметен.

Пока писал, понял, что надо изучить вариант с внешним диском, подключенным по Thunderbolt – вот это будет самым быстрым решением из возможных, кажется. Ну и понять, как перенести существующую систему – ставить чистую и настраивать заново не хочется. Хотя, да, Time Machine же.

Апгрейд старого iMac

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации