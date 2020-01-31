AOC пополнила линейку мониторов начального уровня серии B2

31 января 2020 г., 12:45

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Компания AOC представила три новых монитора в линейке начального уровня B2. Модели оснащены безрамочными с трёх сторон дисплеями диагональю 21,5 дюйма (54,7 см), 23,8 дюйма (60,4 см) и 27 дюймов (68,6 см), обладают разрешением Full HD (1080p), сверхтонкие и поддерживают крепление VESA.

Новинки ориентированы на пользователей, которым необходим простой и экономичный монитор.

Мониторы AOC в линейке B2 оснащены панелями IPS для моделей 24B2XH и 27B2H, а в модели 22B2H установлена панель VA. Все они поддерживают кадровую частоту 75 Гц.

Все три модели линейки B2 располагают входами VGA и HDMI, а также выходом для наушников. Линейка B2 также оснащена технологией FlickerFree, которая устраняет мерцание, используя постоянный ток вместо широтно-импульсной модуляции при настройке уровня яркости. А чтобы снизить утомляемость глаз в тёмное время суток и в условиях низкой освещённости, режим LowBlue уменьшает излучение в синей части спектра.

Мониторы AOC B2 Series появятся в продаже в феврале по ориентировочным ценам: 22B2H — 2299 грн, 24B2XH — 2599 грн, 27B2H — 3499 грн.

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