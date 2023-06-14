14 июня 2023 г., 14:35

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«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє, що уряд створив міжвідомчу робочу групу з антикорупційних цифрових інструментів, яка допоможе оперативно і своєчасно вживати заходів у сфері цифровізації, передбачених «Державною антикорупційною програмою» на 2023-2025 рр. Зокрема, цифровізувати різні галузі задля запобігання корупційним схемам і махінаціям.

Загалом антикорупційною програмою передбачено впровадження 63 цифрових продуктів – інформаційних систем, електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації тощо. Серед них – удосконалення функціонування «Єдиного реєстру об’єктів державної власності», введення в експлуатацію єдиного електронного «Містобудівного кадастру», створення інформаційно-комунікаційної системи «Єдина інформаційна система обліку Національної програми інформатизації».

Очікується, що міжвідомча група дозволить ефективно планувати впровадження цифрових продуктів, що позитивно вплине на результативність та ефективність роботи держорганів, підприємств та бізнесу.

Очолять міжвідомчу групу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та голова «Національного агентства з питань запобігання корупції» Олександр Новіков, а також до її складу ввійдуть представники «Мінцифри», «Міністерства фінансів» і «Міністерства юстиції України», а також представники програм та проєктів, які надають підтримку уряду України в реформуванні сфери державного управління та послуг і допомагають викорінити корупцію в ключових галузях.

"Потенційний антикорупційний та економічний ефект від електронних послуг за два роки — 48 млрд гривень. Будівельні послуги заощаджують державі 11,2 млрд гривень щорічно. Цифрові лікарняні — 4 млрд. Послуги для ФОП — 267,6 млн. єМалятко — 35 млн гривень", наголосив Михайло Федоров.

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