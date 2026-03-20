Claude Cowork - новий простір для командної співпраці зі штучним інтелектом

20 марта 2026 г., 12:35

0

Tweet

Компанія Anthropic офіційно представила Claude Cowork - інноваційне середовище для командної співпраці, яке перетворює AI на повноцінного учасника групового робочого процесу. Як повідомив у мережі X відомий розробник Фелікс Різеберг (Felix Rieseberg), нова функція дозволяє кільком користувачам одночасно взаємодіяти з моделлю в єдиному інтерфейсі.



Це знаменує фундаментальний перехід від традиційної моделі спілкування один на один до формату спільного цифрового офісу, де Claude виступає модератором, асистентом та креативним партнером для цілої команди.



Ключовою особливістю Claude Cowork є інтеграція мультиплеєрного режиму в систему Artifacts, що дозволяє учасникам бачити дії колег та відповіді AI миттєво. Користувачі можуть спільно редагувати програмний код, текстові документи або створювати складні архітектурні діаграми прямо всередині вікна чату. Система автоматично синхронізує контекст обговорення, дозволяючи AI адаптувати свої пропозиції на основі зворотного зв'язку від різних спеціалістів у реальному часі. Це значно прискорює цикл ітерацій та усуває необхідність перемикатися між різними інструментами для узгодження правок.



Для корпоративних клієнтів Anthropic додала можливість створення спільних баз знань, які Claude Cowork використовує як пріоритетний контекст. Команди можуть інтегрувати внутрішню документацію, гайдлайни та архіви минулих проєктів, забезпечуючи високу точність та релевантність відповідей моделі в межах специфіки конкретного бізнесу. Система безпеки включає розширені налаштування конфіденційності та деталізоване керування доступами, що дозволяє залучати AI до роботи навіть над найбільш чутливими завданнями без ризику витоку даних за межі робочої групи.



Фелікс Різеберг охарактеризував користувацький досвід від новинки як "безшовний та надзвичайно швидкий", відзначивши мінімальну затримку при одночасній роботі багатьох учасників над одним файлом. "Це нарешті перетворює AI з розумного асистента на справжнього колегу, з яким можна працювати пліч-о-пліч у динамічному середовищі", написав він. Така реалізація дозволяє Anthropic ефективно конкурувати з комплексними платформами на кшталт Slack або Microsoft Loop, надаючи розробникам та менеджерам єдину точку входу для управління всіма інтелектуальними процесами компанії.



Очікується, що Claude Cowork стане ключовим елементом оновлення тарифних планів Claude Team та Enterprise вже найближчими тижнями. Anthropic також розглядає можливість відкриття спеціальних API, щоб сторонні додатки могли інтегрувати функції спільної роботи з AI безпосередньо у свої робочі інтерфейси. Це рішення підкріплює стратегію компанії щодо створення найбільш адаптивного та безпечного AI для бізнесу, фокусуючись на потребах великих розподілених команд у 2026 році.

