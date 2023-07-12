Anthropic, конкурент OpenAI, представив свого чат-бота зі штучним інтелектом

12 июля 2023 г., 10:25

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У той час як OpenAI, що підтримуються Microsoft, та Google змагаються у розробці найсучасніших чат-ботів на основі генеративного штучного інтелекту, Anthropic інвестує значні кошти, щоб не відставати від них. Лише через кілька місяців після залучення 750 млн дол. у двох раундах фінансування стартап дебютує з новим чат-ботом Claude 2.

Заснований у 2021 році колишніми керівниками досліджень OpenAI та фінансований такими компаніями, як Google, Salesforce та Zoom, стартап Anthropic запускає новий чат-бот Claude 2.

За останні два місяці моделі штучного інтелекту Anthropic були протестовані такими компаніями, як Slack, Notion та Quora. Сервіс накопичив список очікування з понад 350 000 користувачів, які бажають отримати доступ до Claude.

«Ми зосередилися на бізнесі, на тому, щоб зробити Claude максимально безпечним, - каже Даніела Амодей (Daniela Amodei), співзасновниця Anthropic разом зі своїм братом Даріо (Dario Amodei). Ми дійсно вважаємо, що це найбезпечніша версія Claude, яку ми розробили до цього часу, і тому ми дуже раді, що вона потрапить до рук ширшого кола як бізнесу, так і приватних споживачів».

Спочатку Claude 2 буде доступний лише користувачам у США та Великобританії, але Anthropic планує розширити доступ до нього в найближчі місяці.

Anthropic заявляє, що Claude 2 може узагальнювати до 75 000 слів, що умовно складає обʼєм як книга. Користувачі можуть вводити великі масиви даних і запитувати резюме у вигляді замітки, листа або оповідання. ChatGPT, навпаки, може обробляти близько 3 000 слів.

Даніела Амодей каже, що Anthropic інвестувала щонайменше два місяці в розробку Claude 2, команда з 30-35 осіб працювала безпосередньо над моделлю штучного інтелекту, а загалом 150 осіб підтримували її. За її словами, ринок зростає так швидко, що є багато можливостей для досягнення успіху багатьох гравців.

У травні Anthropic була однією з чотирьох компаній, запрошених на зустріч у Білому домі для обговорення відповідального розвитку АІ з віце-президентом Камалою Харріс (Kamala Harris). Серед інших були Alphabet, материнська компанія Google, Microsoft і OpenAI.

Того ж місяця компанія залучила 450 млн дол. після раунду фінансування в березні на суму 300 млн дол. при оцінці у 4,1 млрд дол.

Amodei надала кілька наочних прикладів покращень Claude 2 порівняно з попередньою версією моделі. Новий чат-бот набрав 76,5% у тестовому завданні з множинним вибором на адвокатському іспиті, порівняно з минулими 73%. А в тесті з програмування на Python Claude 2 було набрано 71%, порівняно з 56% у попередній ітерації.

Що стосується безпеки, то оновлений чат-бот вдвічі краще дає «нешкідливі відповіді», згідно з повідомленням у блозі компанії, хоча варто зазначити, що оцінка безпеки «червоної команди» проводилася внутрішніми експертами.

Попри покращення продуктивності Claude 2, Амодей визнала, що попереду у Anthropic і всієї індустрії ще багато роботи. Наприклад, тенденція до того, що чат-боти зі штучним інтелектом дають неправильні відповіді, які часто називають «галюцинаціями», є постійною проблемою.

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