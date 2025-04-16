Встановлено новий рекорд суперобчислень на графічних процесорах AMD Instinct

16 апреля 2025 г., 15:35

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Компанія Ansys оголосила про результати найбільшого комерційного CFD-симулятора Fluent, що коли-небудь виконувався на графічних процесорах AMD Instinct MI250X. Використовуючи міць екзафлопсного суперкомп'ютера Frontier на базі CPU AMD EPYC і GPU Instinct, Ansys і енергетична компанія Baker Hughes масштабували Fluent до 1024 GPU, що дало змогу отримати безпрецедентне уявлення про аеротермічну фізику за великих робочих тисків. Поєднуючи фізичні випробування з віртуальними, моделювання Ansys допомагає клієнтам прискорити цикл проєктування й оптимізувати витрати на розробку.



Традиційні методи CFD припускають тривалі цикли розробки та високі витрати на перевірку конструкцій в екстремальних умовах. Суперкомп'ютерні Exascale-системи прискорюють обчислення, даючи змогу проводити швидкі ітерації, які скорочують терміни виходу конструкції на ринок у різних сферах застосування. Поєднання передового обладнання та провідного програмного забезпечення для мультифізичного моделювання має вирішальне значення для оптимізації розробки турбінних двигунів, електрогенераторів, механічних приводів і багато чого іншого.



Компанія Baker Hughes використовує Ansys Fluent для підтримки проєктування газових турбін нового покоління та іншого турбомашинного устаткування, щоб підвищити ефективність перетворення енергії та, зрештою, знизити викиди вуглекислого газу. Використовуючи екзафлопсний суперкомп'ютер Frontier, що належить Національній лабораторії Оук-Рідж Міністерства енергетики, компанії Baker Hughes і Ansys провели моделювання статора осьової турбіни на 2,2 млрд комірок, щоб визначити критичні структури потоку і турбулентності на етапі розробки.



Порівнюючи з методами, що використовують понад 3700 ядер CPU, Baker Hughes і Ansys скоротили загальний час виконання моделювання з 38,5 годин до 1,5 годин, використовуючи 1024 графічні процесори AMD Instinct MI250X. Таке рекордне масштабування дає змогу прискорити ітерації під час проєктування й отримати точніші прогнози, здатні відкрити стійкіші технології та продукти.



Удосконалення в Fluent GPU також дають значні переваги малим і середнім підприємствам, що працюють на невеликих GPU-системах. Завдяки покращеній обчислювальній ефективності та масштабованості рішення, малі та середні підприємства можуть проводити високоточні моделювання без необхідності доступу до ресурсів екзафлопсного рівня.



«Масштабування високоточного програмного забезпечення для моделювання CFD до безпрецедентного рівня за допомогою потужності графічних процесорів AMD Instinct демонструє, як передові суперкомп'ютери можуть розв'язувати найскладніші інженерні задачі, забезпечуючи прорив в ефективності, стійкості та інноваціях», - сказав Бред МакКреді (Brad McCredie), старший віцепрезидент AMD із розроблення центрів обробки даних.



«Ansys співпрацює з такими висококласними партнерами по апаратному забезпеченню, як AMD, для створення надійної інфраструктури, що дає змогу нашим клієнтам проводити складні моделювання з мінімальними обмеженнями», - каже Шейн Емсвайлер (Shane Emswiler), старший віцепрезидент з продуктів Ansys. «Наші передові рішення з підтримкою GPU можуть збільшити швидкість моделювання, забезпечити дуже високу точність моделювання і поліпшити масштабованість, допомагаючи нашим клієнтам розробляти чудові продукти в набагато коротші терміни».

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