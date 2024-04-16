Анонсовано карти пам'яті SanDisk Extreme PRO SDUC UHS-I ємністю 4 ТБ

16 апреля 2024 г., 10:45

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На виставці NAB Show 2024 у Лас-Вегасі компанія Western Digital представила лінійку технологій і нових рішень для зберігання даних, призначених для складних робочих процесів у сфері медіа та розваг (M&E).



Western Digital представила лінійку карт SanDisk SD і microSD Express нового покоління з більш високим рівнем продуктивності для поточних і майбутніх додатків, які потребують швидких рішень для зберігання даних, що допомагають скоротити час, необхідний для доступу до даних і їхнього збереження.



Маючи рівень продуктивності, що досягає швидкості твердотільних накопичувачів, карти SD Express сумісні з сучасними пристроями SD UHS-I і UHS-II.



Нові карти SD Express оснащені технологією SanDisk ThermAdapt зі спеціально розробленим корпусом і адаптивним термоконтролером, завдяки чому пристрої працюють в межах безпечного температурного діапазону.



Очікується, що нові карти SanDisk SD і microSD Express з'являться в продажу цього літа.



SanDisk SD Express (128 ГБ/256 ГБ) - завдяки швидкості передачі даних у 4,4 рази вищій, ніж у найшвидшої карти Western Digital SD UHS-I, ця карта ідеально підходить для робочих процесів з великим обсягом даних, а також для високопродуктивних фотоапаратів та інших сумісних пристроїв.



SanDisk microSD Express (128 ГБ/256 ГБ) - завдяки швидкості передачі даних, що в 4,4 рази перевищує швидкість найшвидшої карти Western Digital microSD UHS-I, нові карти забезпечують безпрецедентну швидкість, обсяг пам'яті та продуктивність для професіоналів, які мають справу з інтенсивними робочими процесами.



Щоб допомогти професіоналам розвивати свій творчий процес, Western Digital анонсує на виставці NAB нові революційні карти пам'яті.



SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I 2 ТБ - перша у світі карта пам'яті SDXC UHS-I ємністю 2 ТБ пропонує величезну ємність, що дозволяє знімати більше зображень з високою роздільною здатністю і записувати більше відео у форматі 4K UHD на одному накопичувачі.



Компанія також презентувала першу і найшвидшу у світі карту пам'яті Western Digital UHS-I microSD ємністю 2 ТБ.



Карта пам'яті SanDisk Extreme PRO SDUC UHS-I ємністю 4 ТБ - перша у світі карта пам'яті SD UHS-I ємністю 4 ТБ, що забезпечує неймовірну ємність у тому ж форм-факторі SD. Очікується, що нова карта пам'яті SDUC (Secure Digital Ultra Capacity - захищена цифрова надвелика ємність), яка забезпечує до 128 ТБ, буде випущена у 2025 році та буде представлена на виставці NAB 2024. Відвідувачі отримають попередній перегляд повної ємності SD-карти на 4 ТБ і дізнаються більше про те, як вона розширить творчі можливості фотоапаратів і ноутбуків.

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