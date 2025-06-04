Андрій Гриценюк буде відповідати у Brave1 за розробки технологій, здатних створювати перевагу на полі бою

4 июня 2025 г., 10:25

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Мінцифра повідомляє про структурні зміни у Фонді розвитку інновацій — ключовій державній інституції, що відповідає за підтримку оборонних та цивільних інновацій.



Наталія Кушнерська, яка очолювала Brave1 з початку його заснування у 2023 році та весь Фонд розвитку інновацій з 2025 року, залишає посаду та отримує нову роль в екосистемі Мінцифри.



Виконувати обов’язки директора Фонду розвитку інновацій буде Віктор Руденко. Він має понад 15 років досвіду в держуправлінні. З 2022 року відповідав за зміни, які спростили процес закупівель інноваційного озброєння й дали поштовх до формування ринків БпЛА та РЕБ.



Оборонний кластер Brave1 посилить команда цивільних та військових фахівців на чолі з Андрієм Гриценюком, який має понад 20 років досвіду у сфері ІТ, цифрових трансформацій та кризового менеджменту. З 2023 року в Мінцифрі — керував розробкою Дії, Мрії, єОселі, онлайн-шлюбу та створив антифрод-систему для держвиплат. До цього Андрій займав пости СІО у ПриватБанку та банку Sense. Він входив до числа фіналістів BEST CIO.

У Brave1 Андрій Гриценюк відповідатиме за пошук і менеджмент розробки технологій, здатних створювати перевагу на полі бою, і їх подальше впровадження та масштабування на фронті. Він також зосередиться на координації роботи з урядом, Генштабом та військовими підрозділами для розвитку спроможностей українського сектору defense tech та формування системи, що даватиме змогу оперативно реагувати на технологічні виклики війни.



Лише за останній рік роботи defense tech-кластера Brave1 кількість розробок, зареєстрованих на платформі, зросла більш ніж удвічі — з 1 600 до 3 600+. Кількість кодифікованих за стандартами НАТО розробок, які підтримував Brave1, збільшилася у 5 разів — із 60 до 300. Сума виданих грантів на оборонні інновації зросла з 3 до 50 мільйонів доларів. І якщо у 2023 році в межах грантової програми Brave1 виробники могли отримати лише 5 тисяч доларів, то зараз — до 200 тисяч. Крім того, за сприяння Brave1 залучено понад 65 мільйонів доларів в український defense tech. Для швидкого поширення ефективних технологій у війська Brave1 та Мінцифра нещодавно запустили маркетплейс Brave1 Market.



У межах цивільного напряму з 2023 року Український фонд стартапів видав 45 грантів на понад $1,5 млн за підтримки міжнародних донорів, а також понад 250 грантів на суму понад €10 млн у межах програми Seeds of Bravery. Фонд провів 30 тех-місій на провідні конференції світу та запустив європейський цифровий інноваційний хаб за підтримки ЄС. Відкрив разом з МОН мережу стартап-шкіл при ЗВО України та приєднався до європейського альянсу стартап-країн ESNA.

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