AMD змогла наростити квартальний продаж на 29% до 5,57 млрд дол.

2 ноября 2022 г., 17:55

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Акції AMD виросли на 6% на розширених торгах у вівторок після того, як виробник чіпів вказав, що його бізнес по виробництву серверних чіпів буде рости в найближчі квартали, навіть попри те, що прибуток і квартальний прогноз не виправдали очікувань Уолл-стріт.



В цілому, виручка AMD зросла на 29% в річному численні в третьому фінансовому кварталі до 5,57 млрд дол. проти 5,62 млрд дол., які очікували аналітики, згідно з даними Refinitiv.



Чистий прибуток впав на 93% до 66 млн дол., в основному через придбання AMD в лютому за 49 млрд дол. компанії Xilinx.



AMD заявила, що за весь рік бачить виручку на рівні 23,5 млрд дол., в порівнянні з прогнозом в 26,3 млрд дол., який компанія надала в серпні. Аналітики, опитані Refinitiv, очікували 23,88 мільярда доларів. Компанія знизила прогноз скоригованої валової маржі до 52% з 54% в серпні.



AMD заявила, що її напрямок рішень для центрів обробки даних отримав 1,61 млрд дол. виручки в третьому фінансовому кварталі, що на 45% більше ніж рік тому і трохи нижче консенсус-прогнозу StreetAccount в 1,64 млрд дол. Підрозділ включає в себе внески від Xilinx і стартапу розподілених обчислень Pensando, який AMD купила за 1,9 мільярда доларів.



Чипмейкер побачив здоровий попит на поставки своїх серверних процесорів. Нові продукти, які носять кодову назву Genoa будуть анонсовані 10 листопада.



Дохід компанії від продажу рішень хмарним операторам більш ніж подвоївся і послідовно збільшувався, в той час, як дохід від виробників серверів, орієнтованих на великі компанії, послідовно знижувався. AMD бачить, що корпоративні клієнти довше приймають рішення і стають трохи більш консервативними щодо капітальних витрат.



Виручка сегмента ігрових рішень склала 1,63 мільярда доларів. Це приблизно на 14% більше і відповідає консенсус-прогнозу аналітиків, опитаних StreetAccount, на рівні 1,63 млрд дол. Компанія відзначила значний попит на консольні чіпи для Microsoft і Sony з наближенням свят.



Сегмент вбудованих рішень, що містити частину продажів Xilinx, приніс 1,3 мільярда доларів.



Клієнтський підрозділ AMD, про який чипмейкер попереджав в жовтні, приніс 1,02 мільярда доларів доходу. Це майже на 40% менше ніж рік тому, але перевищує консенсус-прогноз StreetAccount в 1,17 млрд дол. Gartner заявив, що поставки ПК в третьому кварталі впали на 19,5%, що стало найсильнішим падінням, яке компанія спостерігала з тих пір, як почала стежити за ринком в середині 1990-х років.



Всі чотири сегменти принесли трохи більше виручки, ніж AMD очікувала у своєму жовтневому попередженні.



Акції AMD впали на 58% в цьому році, в той час, як індекс S & P 500 впав на 19% за той же період.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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