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AMD Ryzen Z1 – нові процесори для портативних ігрових консолей

2 мая 2023 г., 16:35

AMD Ryzen Z1 – нові процесори для портативних ігрових консолей

Компанія AMD представила процесори для портативних ігрових консолей Ryzen Z1 та Ryzen Z1 Extreme.

Зазначено, що завдяки 8 ядрам, 16 потокам та 24 МБ кеш-пам’яті процесори Ryzen Z1 Series забезпечують найкращий у галузі ігровий досвід та безкомпромісний час роботи батареї з підтримкою ефективної архітектури Zen 4. До того ж завдяки вбудованій графіці на основі архітектури AMD RDNA 3 геймери можуть грати у наявні ігри з підтримкою високої частоти кадрів.

Перші процесори AMD Ryzen Z1 з’являться у консолі Asus ROG Ally. Більше інформації про її доступність і ціну буде оголошено 11 травня компанією Asus.

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