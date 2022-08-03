AMD рапортує про рекордний квартал — виторг на 70% більше, ніж торік

3 августа 2022 г., 11:47

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Компанія Advanced Micro Devices опублікувала результати за другий квартал.



Компанія повідомила про прибуток у розмірі 1,05 доларів на акцію, при доході у 6,55 млрд дол. за квартал, що на виняткоds 70% більше, ніж торік.



Це трохи випереджає цілі Волл-стріт - 1,03 долара на акцію при продажах у 6,53 млрд дол.



Компанія восьмий квартал поспіль досягла рекордного доходу.



AMD також повідомила про операційний прибуток у розмірі 526 млн дол., а чистий прибуток за період склав 447 млн дол. Як кажуть спостерігачі, чистий прибуток мін би бути й більшим, але компанія вирішила подвоїти списання, пов’язане з придбанням Xilinx.



«Кожен із наших сегментів суттєво зріс у річному вимірі, завдяки збільшенню продажів наших рішень центрів обробки даних і вбудованих продуктів», - наголосила CEO AMD Ліза Су (Lisa Su) в офіційній заяві. «Ми спостерігаємо постійне зростання в останній половині року, що підкреслюється поставками наших продуктів наступного покоління за 5-нм технологією та підтримується нашою диверсифікованою бізнес-моделлю».



Аналітики кажуть, що у AMD є значні можливості, оскільки її головний - Intel - нещодавно визнав, що отримав погані фінансові результати. Більшість спостерігачів оцінюють процесор поточного покоління AMD як кращий за продуктивністю. Крім того, відомо, що Intel так й не впоралась з виводом нових процесів виробництва, постійно зриваючи терміни. Тож інвестори пильно стежать за AMD, щоб побачити, чи зможе вона скористатися перевагами та забезпечити собі більшу частку ринку чипів за рахунок конкурента.



Усі ознаки свідчать про те, що є багато передумов для такого ходу подій. Протягом другого кварталу всі чотири основні бізнес-підрозділи досягли значного зростання. Зіркою став напрямок рішень для центрів обробки даних, який включає серверні мікросхеми для постачальників хмарних обчислень, таких як Amazon Web Services, Google та Microsoft, а також великих підприємств, які керують власними ЦОД. AMD повідомила, що продажі чипів такого ґатунку підскочили на 83% у порівнянні з тим же періодом минулого року до 1,486 млрд дол. Крім того, у звітах говориться про те, що не очікується уповільнення попиту по цьому напрямку.



Дохід від клієнтського бізнесу AMD, який включає чипи для персональних комп’ютерів, зріс на 25% до 2,2 млрд дол., попри сигнали, які свідчать про те, що продажі ПК зараз падають після дворічного буму, викликаного коронавірусом. У цьому сегменті виробник заявив, що зростання в основному відбулося завдяки продажам мобільних процесорів для ноутбуків.



Ще одним важливим рушієм росту для AMD стали чипи для ігрових консолей - PlayStation 5 і Xbox Series X. Згідно з даними компанії, продажі таких чипів зросли на 32% до 1,7 млрд дол., що допомогло компенсувати падіння графічних процесорів для ігрових ПК.



AMD також повідомила, що її сегмент вбудованих процесорів, який включає чипи для мереж і автомобілів, забезпечив 1,3 млрд дол. продажів, тут зріст більш ніж у 22 рази завдяки придбанню компанією Xilinx.



Але компанія не змогла відкинути побоювання щодо неминучого уповільнення виробництва, оскільки прогнози на поточний квартал виявляються нижчими за очікування.



У третьому кварталі AMD прогнозує дохід у розмірі 6,7 млрд дол., що нижче прогнозу Волл-стріт у 6,83 млрд дол.



Акції AMD, які зросли майже на 3% під час звичайної торгової сесії, втратили понад 6% після завершення торгів. Цінні папери AMD попри гарні квартальні результати і відносно спокійні прогнози впали після закінчення робочого дня учора, як кажуть аналітики головним чином через театральне брязкання зброєю з боку Китаю щодо візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань і загалом поганий день на Волл-стріт.

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