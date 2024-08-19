AMD придбає виробника серверних систем для гіперскейлерів ZT Systems за 4,9 млрд дол.

AMD офіційно оголосила про плани придбати виробника серверів ZT Systems за 4,9 млрд дол., оскільки компанія прагне розширити свій портфель чипів та обладнання для штучного інтелекту і посилити позиції у конкуренції з Nvidia.

AMD планує сплатити 75% від суми угоди готівкою, а решту – акціями. Станом на другий квартал компанія мала 5,34 млрд дол. готівки та короткострокових інвестицій.

Вимоги для АІ-завдань змушують технологічні компанії з'єднувати тисячі чипів у кластери для досягнення необхідної потужності обробки даних. З'єднання великої кількості чипів робить серверні системи дедалі складнішими, придбання ZT Systems, як вважають експерти, дасть компанії необхідну експертизу у цьому напрямку.

«Наше придбання ZT Systems є наступним важливим кроком у нашій довгостроковій стратегії в галузі штучного інтелекту, спрямованій на забезпечення лідерства у системах для завдань з навчання та виведення висновків. Систем, які можна швидко розгортати в масштабах для хмарних і корпоративних клієнтів, - зазначила голова правління та генеральний директор AMD доктор Ліза Су (Lisa Su). -

ZT додає експертизу світового рівня в дизайні систем та системах на рівні стійки, що значно посилить наші можливості в області AI для центрів обробки даних та підтримки клієнтів. Це придбання також ґрунтується на інвестиціях, які ми зробили для прискорення наших дорожніх карт апаратного та програмного забезпечення АІ. Поєднання наших високопродуктивних прискорювачів Instinct AI, процесорів EPYC і мережевих продуктів з провідним в галузі досвідом ZT Systems в області систем для центрів обробки даних дозволить AMD надавати наскрізну інфраструктуру АІ для центрів обробки даних в масштабах з нашою екосистемою OEM і ODM-партнерів».

«Головне що нам надасть ZT Systems – можливість більше продавати GPU», – також додала Ліза Су.

«Протягом майже 30 років ми розвивали наш бізнес, щоб стати провідним постачальником критично важливої обчислювальної інфраструктури та інфраструктури зберігання даних для найбільших світових хмарних компаній, - підкреслив Френк Чжан (Frank Zhang), генеральний директор ZT Systems. - AMD поділяє наше бачення важливої ролі, яку відіграють наші технології та наші співробітники у проектуванні та створенні обчислювальної інфраструктури, що забезпечує роботу найбільших центрів обробки даних у світі».

Як зазначає Reuters, компанія AMD планує відокремити бізнес з виробництва серверів і продати його після завершення угоди, оскільки не має наміру конкурувати з такими компаніями, як Super Micro Computer, зазначила Су. Компанія ще не проводила переговорів з потенційними покупцями.

Френк Чжан приєднається до AMD і буде звітувати голові напрямку рішень для центрів даних AMD Форресту Норроду (Forrest Norrod).

Приватна компанія ZT Systems була заснована 1994, як виробник ПК та серверів. Зараз в ній працює приблизно 2 500 співробітників, з яких AMD планує залишити близько 1000 інженерів. Як повідомила Ліза Су, зараз ZT Systems генерує за рік дохід на рівні 10 млрд дол.

Очікується, що угода буде завершена в першій половині 2025 року, а відокремлення та продаж бізнесу з виробництва серверів займе ще 12–18 місяців.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) на конференції розробників компанії в березні зазначив, що компанія, яка колись розробляла чипи, тепер створює і продає цілі дата-центри або окремі компоненти для їх побудови. Цього року аналітики очікують, що компанія отримає 105,9 млрд дол. від напрямку систем для дата-центрів, який включає чипи та інше обладнання для АІ.

Акції AMD зросли майже на 3%.