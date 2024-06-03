AMD представила на Computex 2024 нові процесори Ryzen і EPYC, а також прискорювач Instinct MI325X

3 июня 2024 г., 14:37

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У межах участі у виставці Computex 2024 компанія AMD розповіла про нові провідні архітектури CPU, NPU і GPU, що забезпечують роботу всієї інфраструктури штучного інтелекту - від центрів обробки даних до персональних комп'ютерів. AMD представила розширену дорожню карту прискорювачів AMD Instinct, у межах якої щорічно випускатимуться провідні AI-прискорювачі, включно з новим прискорювачем AMD Instinct MI325X із найкращим у галузі обсягом пам'яті, вихід якого заплановано на 4 квартал 2024 року. AMD також представила серверні процесори 5-го покоління AMD EPYC, запуск яких заплановано на 2 півріччя 2024 року, і для яких заявлено найкращі продуктивність і ефективність. AMD анонсувала AMD Ryzen AI 300 Series, третє покоління мобільних процесорів AMD з підтримкою штучного інтелекту, і процесори AMD Ryzen 9000 Series для ноутбуків і настільних ПК, відповідно.



«Зараз для AMD настав неймовірно цікавий час, оскільки швидке і прискорене впровадження штучного інтелекту стимулює зростання попиту на наші високопродуктивні обчислювальні платформи», - сказала д-р Ліза Су (Lisa Su), голова ради директорів і генеральний директор компанії. «На виставці Computex ми пишаємося тим, що разом із Microsoft, HP, Lenovo, Asus та іншими стратегічними партнерами презентували наше нове покоління процесорів Ryzen для настільних ПК і ноутбуків, продемонстрували лідерську продуктивність процесорів EPYC нового покоління та оголосили про нову щорічну періодичність випуску прискорювачів AMD Instinct AI».



«Ми перебуваємо в самому розпалі масштабної зміни платформ AI, яка може змінити наше життя і роботу. Саме тому для нас так важлива наша тісна співпраця з AMD, яка охоплює безліч обчислювальних платформ - від ПК до спеціалізованих чипів для Xbox, а тепер і AI", - сказав Сатья Наделла (Satya Nadella), голова ради директорів і генеральний директор Microsoft. «Ми раді співпрацювати з AMD для створення нових ПК Copilot+ на базі Ryzen AI. Ми дуже віддані нашій співпраці з AMD і продовжимо разом просувати прогрес в області AI в хмарі та на кордоні, щоб принести нові переваги нашим спільним клієнтам».



AMD докладно розповіла про розширену дорожню карту прискорювачів різних поколінь, показавши, як вона планує щорічно забезпечувати лідерство в продуктивності та пам'яті для генеративного AI. Розширена дорожня карта включає прискорювачі AMD Instinct MI325X, вихід яких заплановано на 4 квартал 2024 року. Для них заявлено найкращий у галузі обсяг пам'яті - 288 ГБ надшвидкісної пам'яті HBM3E, що розширює лідерство AMD у продуктивності генеративного AI. Архітектура AMD CDNA 4 наступного покоління, очікувана 2025 року, стане основою для серії AMD Instinct MI350 і, як очікують, забезпечить 35-кратне підвищення продуктивності виводів AI, як порівняти із серією AMD Instinct MI300 з AMD CDNA 3. Продовжуючи покращувати продуктивність і функціональність, архітектура CDNA «Next» буде використовуватися в прискорювачах серії MI400, запланованих на 2026 рік.



Представлені на виставці Computex 2024 процесори AMD EPYC 5-го покоління (кодова назва «Turin») використовуватимуть ядро «Zen 5» і збережуть лідерство за продуктивністю та ефективністю в сімействі процесорів AMD EPYC. Процесори AMD EPYC 5-го покоління будуть доступні у 2 півріччі 2024 року.



Під час виступу генеральний директор Microsoft Сатья Наделла розповів про те, як прискорювачі AMD Instinct MI300X забезпечують найкраще співвідношення ціна/продуктивність у GPT-4 для робочих навантажень Microsoft Azure.



До доктора Су приєдналися керівники компаній Microsoft, HP, Lenovo та Asus, щоб представити нові можливості ПК на базі процесорів AMD Ryzen AI 300 Series 3-го покоління і процесорів AMD Ryzen 9000 Series для настільних ПК.



AMD докладно розповіла про процесорне ядро нового покоління «Zen 5», створене з нуля для досягнення продуктивності, що лідирує, та енергоефективності в суперкомп'ютерах і хмарних обчисленнях, а також у персональних комп'ютерах. AMD також представила архітектуру ядра AMD XDNA 2 NPU, що забезпечує продуктивність обробки даних штучного інтелекту на 50 ТOPS і енергоефективність генеративного штучного інтелекту, яка у 2 рази вища, ніж у попереднього покоління. Повідомляється, NPU на базі архітектури AMD XDNA 2 - перший і єдиний у галузі NPU з підтримкою вдосконаленого типу даних Block FP166, що забезпечує підвищену точність порівняно з більш низькими типами даних, які використовуються в конкурентних NPU, без шкоди для продуктивності. Разом «Zen 5», AMD XDNA 2 і графіка AMD RDNA 3.5 забезпечують роботу зі штучним інтелектом нового покоління в ноутбуках на базі процесорів AMD Ryzen AI 300 Series.



На сцені Computex партнери по екосистемі продемонстрували, як вони співпрацюють з AMD, щоб відкрити нові можливості AI для ПК. Microsoft підкреслила свою давню співпрацю з AMD і оголосила, що процесори AMD Ryzen AI 300 Series відповідають вимогам Microsoft до ПК Copilot+. Компанія HP представила нові ПК Copilot+ на базі AMD, включно з HP Pavilion Aero, і продемонструвала роботу генератора зображень Stable Diffusion XL Turbo на локальному ноутбуці HP, оснащеному процесором Ryzen AI 300 Series. Lenovo показала підготовлювані до випуску споживчі та комерційні ноутбуки на базі процесорів Ryzen AI 300 Series і розповіла про те, як використовує Ryzen AI для створення нового програмного забезпечення Lenovo AI. Asus продемонструвала широке портфоліо ПК зі штучним інтелектом для бізнес-користувачів, споживачів, творців контенту і геймерів на базі процесорів Ryzen AI 300 Series.



Компанія AMD також представила настільні процесори AMD Ryzen серії 9000 на базі архітектури «Zen 5», що забезпечують лідерство в продуктивності в іграх та при створенні контенту. Заявлено, процесори AMD Ryzen 9 9950X є найшвидшими у світі споживчими процесорами для настільних систем.



Окремо AMD анонсувала відеокарту для робочих станцій AMD Radeon PRO W7900 Dual Slot, оптимізовану для забезпечення масштабованої продуктивності штучного інтелекту на платформах з підтримкою декількох графічних процесорів. AMD також представила AMD ROCm 6.1 для графічних процесорів AMD Radeon, покликану зробити розробку і впровадження AI за допомогою настільних графічних процесорів AMD Radeon більш сумісними, доступними і масштабованими.



Компанія AMD продемонструвала, як її технології AI та адаптивних обчислень забезпечують наступну хвилю інновацій у сфері AI на границі. Зазначено, що тільки AMD об'єднує всі IP, необхідні для прискорення додатків AI на границі. Нова серія AMD Versal AI Edge Gen 2 об'єднує програмовану логіку FPGA для попереднього опрацювання в реальному часі, рушії AI нового покоління на базі технології XDNA для ефективного виводу даних AI і вбудовані процесори для постобробки, забезпечуючи найвищу продуктивність однокристального адаптивного рішення для AI на границі. Пристрої AMD Versal AI Edge Gen 2 вже доступні в ранньому доступі, а їх розробкою займаються понад 30 ключових партнерів.



AMD продемонструвала, як вона забезпечує AI на границі в різних вертикалях, зокрема:



Illumina використовує передові технології AMD для розкриття можливостей секвенування геному.



Subaru використовує пристрої AMD Versal AI Edge Gen 2 для роботи своєї платформи EyeSight ADAS Platform, щоб допомогти реалізувати місію Subaru «нульової смертності» до 2030 року.



Canon використовує серію Versal AI Core для своєї відеосистеми Free Viewpoint Video System, що революціонізує перегляд прямих спортивних трансляцій та інтернет-трансляцій.



Реле захисту HVDC компанії Hitachi Energy прогнозують перенапруження, використовуючи технологію адаптивних обчислень AMD для оброблення даних у режимі реального часу.

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