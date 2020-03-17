AMD представила мобильный игровой процессор Ryzen 9 4900H

17 марта 2020 г., 9:35

Компания AMD объявила о выпуске мобильного игрового процессора Ryzen 9 4900H. Напомним, что новые мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 H-серии были впервые представлены на выставке CES 2020.

Среди особенностей новинки стоит отметить возможность разгона его тактовой частоты до 4,4 ГГц, тогда как ее базовое значение составляет 3,3 ГГц. В состав чипа входит 8 ядер с поддержкой работы 16 потоков. В состав платформы входит интегрированная графика Vega, для которой заявлен прирост производительности на 59% на ядро. По оценке AMD, удельная производительность на Ватт в новой платформе удвоена в сравнении с чипами второго поколения на базе техпроцесса 12 нм. Новинка же производится по 7-нанометровому техпроцессу и характеризуется тепловым пакетом 45 Вт.

Ожидается, что на базе этой процессорной платформы будет построен игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14. Сообщается, что в режиме воспроизведения видео этот лэптоп сможет работать до 10 часов.

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