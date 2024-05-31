AMD, Broadcom, Cisco, Google, HPE, Intel, Meta та Microsoft утворили групу підтримки Ultra Accelerator Link для АІ-систем

31 мая 2024 г., 9:35

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AMD, Broadcom, Cisco, Google, Hewlett Packard Enterprise, Intel, Meta і Microsoft оголосили про те, що вони об'єдналися для розробки нового галузевого стандарту, спрямованого на розвиток високошвидкісного зв'язку з низькою затримкою для масштабування систем штучного інтелекту в центрах обробки даних.



Ця початкова група під назвою Ultra Accelerator Link (UALink) визначить і створить відкритий галузевий стандарт, який дозволить прискорювачам АІ більш ефективно взаємодіяти. Створюючи взаємозв'язок на основі відкритих стандартів, UALink дозволить OEM-виробникам систем, ІТ-фахівцям і системним інтеграторам створити шлях для більш легкої інтеграції, більшої гнучкості та масштабованості своїх центрів обробки даних, підключених до АІ.



Зазначається, що компанії Promoter Group мають великий досвід у створенні великомасштабних рішень для АІ та високопродуктивних обчислень, заснованих на відкритих стандартах, ефективності та надійній підтримці екосистеми.



Оскільки попит на обчислення штучного інтелекту зростає, дуже важливо мати надійну, малозатратну та ефективну мережу масштабування, яка може легко додавати обчислювальні ресурси до одного екземпляра. Створення відкритої специфікації галузевого стандарту для можливостей масштабування допоможе створити відкрите і високопродуктивне середовище для робочих навантажень АІ, забезпечуючи максимально можливу продуктивність.



Саме тут UALink і галузева специфікація стають критично важливими для стандартизації інтерфейсу для АІ і машинного навчання, високопродуктивних обчислень і хмарних додатків для наступного покоління центрів обробки даних і впроваджень АІ. Група розробить специфікацію для визначення високошвидкісного з'єднання з низькою затримкою для масштабування зв'язку між прискорювачами та комутаторами в обчислювальних блоках АІ.



Специфікація 1.0 дозволить підключити до 1024 прискорювачів в обчислювальному модулі АІ і забезпечить пряме завантаження і збереження даних між пам'яттю, підключеною до прискорювачів, наприклад, графічними процесорами, в модулі. Група промоутерів UALink сформувала консорціум UALink і очікує, що він буде зареєстрований у третьому кварталі 2024 року. Очікується, що специфікація 1.0 буде доступна у той же термін і стане доступною для компаній, які приєднаються до консорціуму Ultra Accelerator Link.

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