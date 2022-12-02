Amazon Web Services. Як швидко мігрувати у хмару IT-інфраструктуру корпоративного рівня? 

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Неперервність і навіть саме існування бізнесу будь-якої компанії напряму залежить від надійності IT-інфраструктури. І як показує досвід в поточних реаліях жодна on-premise архітектура не може забезпечити необхідні умови. Сьогодні ця проблема стала майже головним чинником кардинальних змін у відношенні клієнтів до хмарних сервісів. Особливо гостро це відчувають інтернет-магазини, фінансові структури, логістичні компанії та інші підприємства, де виникає необхідність швидко масштабувати обчислювальні потужності без зайвих витрат.

Ще порівняно недавно «хмари» були для більшості вітчизняних компаній чимось новим і незрозумілим. Компанії звикли працювати на своїх власних потужностях, вважаючи їх достатньо надійними й безпечними. Але виникали проблеми, які вирішити в локальному дата-центрі дуже складно або практично неможливо. Перш за все – це тимчасова нестача або ж навпаки – простій комп'ютерних потужностей. Потрібно було постійно робити довготривале планування за кількістю необхідних ресурсів. Зазвичай в кожного типу бізнесу є певні періоди протягом року, коли навантаження на сервіси компанії набагато вище ніж середнє.

Для прикладу, можемо взяти будь-який відомий інтернет-магазин. Кожна нова акція, маркетингова компанія або знижки на товари спричиняє значний потік користувачів. Що своєю чергою дуже сильно навантажує сервери, на яких працює платформа. Тут дві проблеми: перша – як оперативно масштабувати сам сервіс, щоб він витримав навантаження, друга – що робити, якщо у вас фізично не вистачає ресурсів. Першу проблему можна вирішити створюючи копії свого сервісу і використовуючи балансувальники навантаження. Набагато легше та ефективніше це робити, якщо у вас мікросервісна архітектура. А от друга проблема складніша, оскільки закупити нові сервери швидко не вийде. Тобто, якщо було неправильне планування ресурсів в довгостроковій перспективі, оперативно додати потужностей є майже неможливою задачею. В більшості випадків це означає недоступність сервісу і значна втрата коштів. І навіть у випадку, якщо планування ресурсів було виконано правильно, більшість часу додаткові куплені ресурси будуть не залучені.

Тут на допомогу приходить гнучкість публічних хмар. Використання хмарних сервісів дає змогу компаніям сплачувати тільки за ті ресурси, які компанія фактично використовує в конкретний проміжок часу і є можливість в будь-який момент розширити, або зменшити їх споживання. Часто намагаються порівнювати вартість покупки фізичного сервера й оренди ресурсів в хмарі просто по показниках CPU, RAM, Storage, що не зовсім правильно. Звісно в такому випадку може здатися, що використання хмари – це дорого. Але при проведенні такого порівняння багато чого не враховано, наприклад: вартість спожитої електроенергії, зарплата технічних спеціалістів, які обслуговують ці ресурси, фізична і пожежна безпека тощо.

Практично будь-яка міграція – це нетривіальна задача. Далі спробуємо розібратися як зробити це швидко та ефективно за допомогою авторизованого партнера компанії Amazon Web Services.

Для будь-якої організації при впровадженні нових технологій зазвичай основними показниками доцільності таких проєктів є стабільність роботи, висока доступність і звичайно вартість. Тому надзвичайно важливим є етап оцінки IT-інфраструктури та бізнес-процесів компанії в цілому на предмет готовності до міграції в хмару. Для цього в AWS існує спеціальна програма – AWS Migration Acceleration Program (MAP). Партнер з відповідною сертифікацією, як от компанія Softprom, може надати комплексні послуги міграції у хмару підприємствам корпоративного сектору. Маються на увазі аудит інфраструктури, розробка плану та стратегії перенесення сервісів, тестування у хмарі, супровід та підтримка.

Відразу потрібно зауважити, що ця програма може бути застосована не для всіх клієнтів. Для прикладу, міграція одного віртуального сервера навряд чи задовольнить вимоги цієї пропозиції. А от компаніям середнього та великого масштабу, які серйозно замислюються над використанням хмарних сервісів, це буде максимально корисно.

Окрім комплексного підходу до міграції у хмару, за програмою MAP клієнт отримує суттєву знижку на використання ресурсів протягом трьох років. Вона включає три основні етапи: оцінка (assessment), тестування (mobilize) та міграція й оптимізація (migrate and modernize).

На етапі оцінки офіційно авторизований AWS MAP партнер проводить інвентаризацію наявних у клієнта систем з метою розробки концептуальної архітектури при перенесенні їх в хмару. Тобто робиться повноцінний бізнес-кейс, як буде виглядати інфраструктура після міграції, скільки це коштуватиме замовнику, в яких випадках варто відразу перейти від віртуальних машин до сервісів. Беруться до уваги всі вимоги клієнта по доступності, відмовостійкості, безпеці. Також проводиться оцінка наявних ліцензій, наприклад, Oracle, Microsoft, на предмет того, чи доцільно їх переносити в хмару, або краще орендувати відразу на платформі. В результаті замовник отримує вичерпну інформацію по можливостях міграції й варіантам економії коштів в хмарі. До речі, в деяких випадках така економія може досягати 70%. Зазвичай етап оцінки триває 3-6 тижнів в залежності від складності проєкту.

На стадії тестування проводиться розгортання тестового майданчика відповідно до розробленої архітектури в хмарі для перевірки запропонованих при проведенні оцінки рішень.

Після проведення всіх тестів, переходимо до останньої стадії AWS MAP. На цьому етапі проводиться розгортання (production) інфраструктури в хмарі та її оптимізація. Втім аналіз й оптимізація мають здійснюватись на регулярній основі.

Важливо розуміти, що на кожному етапі замовник отримує повну підтримку від партнера й AWS, а тестування проходить безплатно.

Таким чином компанія AWS спільно зі своїми партнерами намагається зробити процес міграції IT-інфраструктури клієнта в хмару максимально комфортним та економічно доцільним, що повинно забезпечити безперебійну роботу бізнесу в будь-якій складній ситуації.

Компанія Softprom, як авторизований MAP (Migration Acceleration Program) партнер Amazon Web Services (AWS), підтримає вас на шляху міграції в хмару. Ми пропонуємо безкоштовну оцінку ваших систем та допомогу в розгортанні сервісів в хмарі, з подальшою підтримкою та консультаціями по оптимізації витрат. [email protected]

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