Amazon.com позначив Surface Laptop 7 поміткою «Frequently Returned Item»

24 марта 2025 г., 14:25

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Деякі конфігурації Surface Laptop 7 на Amazon у США отримали помітку про те, що продукт має високий рівень повернення, що заохочує покупців більш детальніше вивчити пристрій перед покупкою. Деякі конфігурації Surface Laptop 7 на Amazon у США отримали помітку про те, що продукт має високий рівень повернення, що заохочує покупців більш детальніше вивчити пристрій перед покупкою.

На той факт, що Microsoft Surface Laptop отримала помітку «Frequently Returned Item» у магазині Amazon, звернуло видання Windows Central.

Попередження про те, що товар часто повертають, відображається жовтим кольором на сторінці товару під його описом. Це означає, що Surface Laptop 7 повертають частіше, ніж зазвичай, але, на жаль, воно не вказує причини повернення.

Amazon дозволяє клієнтам повертати більшість товарів майже з будь-якої причини, включаючи апаратні несправності, проблеми з сумісністю програмного забезпечення або докори сумління покупця. Будь-яка комбінація цих причин може бути причиною того, що клієнти повертають Surface Laptop 7 частіше, ніж зазвичай.

Коли Surface Laptop 7 вийшов на ринок минулого року, він отримав переважно позитивні відгуки, хоча і з попередженнями про те, що деякі програми та ігри можуть працювати повільніше або взагалі не запускатися, якщо вони не скомпільовані для Windows на руці.

Цілком можливо, що саме ці проблеми з сумісністю програмного забезпечення сприяють збільшенню кількості повернень. Варто зазначити, що наразі жодна конфігурація Surface Pro 11 не позначена як така, що часто повертається.

Наразі Surface Laptop 7 має рейтинг 4,2 з 5 і 360 оцінок, 12% з яких - 1 зірка, а 71% - 5 зірок. Отже, в цілому, Surface Laptop 7 все ще має більшість позитивних відгуків на Amazon, що свідчить про те, що відсоток повернень лише нещодавно різко зріс. Можливо, цьому сприяв нещодавній запуск версії Surface Laptop 7 на базі процесора Intel, яку деякі покупці можуть захотіти замість моделей на базі Snapdragon X.

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