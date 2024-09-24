Altera випустила FPGA Agilex 3 і набір для розробки Agilex 5

24 сентября 2024 г., 17:35

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Компанія Altera, що входить до складу корпорації Intel, представила низку апаратних, програмних засобів та інструментів розроблення для FPGA, які роблять її програмовані рішення доступнішими для широкого кола користувачів і ринків. На щорічній конференції для розробників компанія Altera представила нові подробиці про FPGA Agilex 3 нового покоління, оптимізованих за енергоспоживанням і вартістю, а також анонсувала нові набори засобів розробки та програмну підтримку для FPGA Agilex 5.



«Працюючи в тісній співпраці з нашими партнерами з екосистеми та дистрибуції, компанія Altera, як і раніше, прагне постачати рішення на базі FPGA, які розширюють можливості інноваторів завдяки передовим програмованим технологіям, що легко проєктувати та впроваджувати. Цими ключовими анонсами ми продовжуємо реалізовувати нашу концепцію формування майбутнього за допомогою програмованої логіки, щоб допомогти клієнтам підвищити цінність широкого спектра застосунків для центрів оброблення даних, аерокосмічного та оборонного секторів, комунікаційної інфраструктури, автомобільного, промислового, тестового, медичного та вбудовуваного ринків», - говорить Сандра Рівера (Sandra Rivera), генеральний директор Altera.



Зазначається, Altera - єдиний незалежний постачальник FPGA з повнофункціональними рішеннями, оптимізованими для високопродуктивних прискорених обчислювальних систем, комунікаційної інфраструктури нового покоління та інтелектуальних приграничних застосунків. Великий портфель FPGA компанії надає замовникам гнучке обладнання, яке швидко адаптується до мінливих вимог ринку, обумовлених ерою інтелектуальних обчислень. Altera лідирує в галузі з використання FPGA в обчислювальних навантаженнях AI завдяки FPGA Agilex, оснащеним блоками AI Tensor Blocks, і Altera FPGA AI Suite, які прискорюють розроблення FPGA для обчислень AI з використанням популярних фреймворків, як-от TensorFlow, PyTorch та OpenVINO toolkit, і перевірених потоків розроблення FPGA.



Компанія Altera оголосила нові подробиці про свої FPGA Agilex 3, призначені для задоволення вимог до потужності, продуктивності та розмірів вбудованих та інтелектуальних застосунків. Порівняно з попереднім поколінням, FPGA Agilex 3 забезпечують вищий рівень інтеграції, підвищену безпеку та продуктивність у компактному корпусі зі щільністю 25K-135K логічних елементів.



Сімейство FPGA оснащено вбудованою підсистемою ARM-процесора з двома Cortex A55 і програмованою комутаційною матрицею з можливостями штучного інтелекту. Для інтелектуальних крайових додатків FPGA забезпечує обчислення в реальному часі для чутливих до часу додатків, як-от автономні транспортні засоби та промисловий Інтернет речей (IoT). Для технологій автоматизації розумних фабрик, як-от машинний зір і робототехніка, FPGA Agilex 3 забезпечують безшовну інтеграцію датчиків, драйверів, виконавчих механізмів і алгоритмів машинного навчання.



Для задоволення потреб як оборонних, так і комерційних проєктів у FPGA Agilex 3, як порівняти з попереднім поколінням, додано кілька значних удосконалень у сфері безпеки, включно з шифруванням бітових потоків, аутентифікацією та виявленням фізичних несанкціонованих проникнень. Ці можливості забезпечують надійну та безпечну роботу критично важливих застосунків у галузі промислової автоматизації та інших галузях.



FPGA Agilex 3 використовують архітектуру HyperFlex компанії Altera, забезпечуючи приріст продуктивності в 1,9 раза порівняно з попереднім поколінням. Розширення архітектури HyperFlex на FPGA Agilex 3 дає змогу досягти високих тактових частот у FPGA, оптимізованих за енергоспоживанням і вартістю. Додаткова продуктивність системи досягається завдяки вбудованим високошвидкісним приймачам, що працюють на швидкості до 12,5 Гбіт/с, і доданій підтримці пам'яті LPDDR4.



Програмна підтримка FPGA Agilex 3 почнеться в 1 кварталі 2025 року, а постачання комплектів розробника і серійні постачання очікуються в середині 2025 року.



Altera також оголосила про новітні можливості свого програмного забезпечення Quartus Prime Pro, яке забезпечує розробникам найкращий у галузі час компіляції, підвищену продуктивність і прискорений час виходу на ринок. Майбутній випуск Quartus Prime Pro 24.3 відкриває доступ до більшої кількості пристроїв у портфелі Agilex і забезпечує поліпшену підтримку вбудованих додатків.



Замовники можуть використовувати прийдешній реліз для початку проєктування FPGA Agilex 5 серії D, які націлені на ще ширший спектр варіантів використання, порівнюючи з FPGA Agilex 5 серії E, що оптимізовані для забезпечення ефективних обчислень у граничних додатках. Altera пропонує програмну підтримку для FPGA Agilex 5 E-серії через безоплатну ліцензію в Quartus Prime Software, що допомагає знизити бар'єри для входу в сімейство FPGA Altera середнього рівня.



Цей випуск програмного забезпечення також охоплює підтримку вбудованих застосунків, які використовують або інтегровану підсистему процесора, або RISC-V рішення Altera - процесор із м'яким ядром Nios V, який можна інсталювати в матрицю FPGA. Тепер замовники можуть отримати доступ до прикладів проєктування FPGA Agilex 5, що демонструють такі можливості Nios V, як блокування кроку, повний ECC і передбачення розгалужень. Підтримка нових ОС і RTOS для підсистеми процесорів на базі FPGA Agilex 5 SoC включена в останні випуски Linux, VxWorks і Zephyr.



Компанія Altera та її партнери з екосистеми оголосили про випуск 11 нових комплектів для розроблення на базі FPGA Agilex 5 і "систем на модулях" (SoM), які поповнили велику колекцію рішень на базі FPGA Agilex 5 і Agilex 7, що допомагають розробникам почати роботу.



Комплекти для розробки FPGA надають розробникам простий доступ до апаратного забезпечення Altera, можливість на власному досвіді переконатися в можливостях і перевагах FPGA Agilex і прискорити перехід до повномасштабного виробництва.



Набори доступні для всіх географічних регіонів і широкого спектра галузей застосування.

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