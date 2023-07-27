Alphabet збільшила чистий прибуток у II кв. на 15%, виторг зріс до 69,7 млрд дол.

27 июля 2023 г., 13:35

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Alphabet, материнська компанія Google, звітувала про результати другого кварталу 2023 року.



Холдинг збільшив виторг - на 7%, зокрема завдяки зростанню доходів від реклами. Показник зріс з 69,7 млрд дол. роком раніше до 74,6 млрд дол., що також виявилося вищим за прогнози ринку в 62,06 млрд дол.



Чистий прибуток у II кв. піднявся на 15%. Згідно зі звітністю компанії, чистий прибуток становив 18,4 млрд дол., або $1,44 на акцію, порівняно з 16 млрд дол. ($1,21) торік. Аналітики FactSet прогнозували прибуток на рівні $1,34 на акцію.



Рекламні доходи Google у минулому кварталі збільшилися до 58,14 млрд дол. порівняно з 56,29 млрд дол. роком раніше, також перевищивши консенсус-прогноз аналітиків (57,45 млрд дол.).



Пошуковий сервіс заробив на рекламі на 5% більше - 42,63 млрд дол. Доходи від реклами на YouTube зросли на 4% до 7,67 млрд дол.



Продажі сервісу Google Cloud теж зросли - на 28% до 8,03 млрд дол. Підрозділ, який став прибутковим на операційній основі в першому кварталі, повідомив про операційний прибуток у II кв. в розмірі 395 млн дол. після збитків на 590 млн дол. роком раніше.



Головний виконавчий директор Alphabet Сундар Пічаї (Sundar Pichai) відзначив збільшення доходів компанії від реклами та її просування у сфері генеративного АІ. Він додав, що Alphabet продовжує консолідацію операцій з метою оптимізації витрат.



Компанія також оголосила, що її головний фінансовий директор Рут Порат (Ruth Porat) обійме посаду президента і головного інвестиційного директора Alphabet і Google з 1 вересня 2023 року. Порат також залишиться CFO Alphabet і Google, поки не буде знайдено її наступника.



Акції компанії подорожчали на 6% на додаткових торгах у вівторок. З початку поточного року їхня вартість зросла на 39%.

Капіталізація Alphabet зараз складає 1,64 трлн дол.

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