Alibaba повністю змінює керівництво

21 июня 2023 г., 13:25

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У вівторок компанія Alibaba оголосила про перестановки в керівництві: генеральний директор і голова правління Даніель Чжан (Daniel Zhang) планує піти у відставку цього року, а його місце займуть ветерани китайського технологічного гіганта.

Едді Йонгмін Ву (Eddie Yongming Wu) стане генеральним директором, в той час як Джо Цай (Joe Tsai) обійме посаду голови 10 вересня.

Обидва керівники є ветеранами Alibaba і близькими довіреними особами мільярдера, засновника Alibaba Джека Ма (Jack Ma).

Але хто вони насправді та що їхні призначення сигналізують про майбутнє Alibaba?

Едді Ву - один зі співзасновників Alibaba, який вперше обійняв посаду директора з технологій у 1999 році. Його досвід у сфері електронної комерції, монетизації та технологій робить його всебічно розвиненим кандидатом на посаду керівника всієї групи.

Після того, як Alibaba вирішила розділитися на шість підрозділів, його було призначено головою Taobao і Tmall Group - раніше ці два підрозділи були двома найбільшими сервісами електронної комерції в Китаї.

Ву також був технічним директором ключових бізнесів, включаючи Taobao та Alipay, сервіс мобільних платежів, яким керує афілійована з Alibaba компанія Ant Group. Він відповідав за платформу монетизації Alibaba на Taobao і Tmall, а також керував зусиллями з просування мобільного додатку Taobao, який привів компанію в еру смартфонів.

"Призначення Едді Ву на посаду генерального директора не повинно стати великою несподіванкою. Він був співзасновником Alibaba і відіграв ключову роль як у розвитку технологій, так і в монетизації Taobao та Alipay, - відмічає Джейкоб Кук (Jacob Cooke), генеральний директор WPIC, компанії, що займається технологіями електронної комерції та маркетингом, яка допомагає іноземним брендам продавати товари в Китаї, в інтерв'ю CNBC. - Його призначення на посаду генерального директора групи є природним переходом і свідчить про незмінну важливість електронної комерції в дорожній карті компанії".

Ще один співзасновник Alibaba, Джо Цай, був призначений фінансовим директором компанії до 2013 року, а зараз обіймає посаду виконавчого віце-голови. Він також є головою логістичного підрозділу Alibaba Cainiao, а також членом правління Taobao і Tmall.

Окрім роботи в Alibaba, Цай також є власником баскетбольної команди "Бруклін Нетс" у США і часто розглядається як керівник з міжнародним обличчям.

"Призначення міжнародно орієнтованого Цая на посаду голови правління ідеально узгоджується із зовнішньою стратегією, яку нещодавно прийняла Alibaba, з великими інвестиціями в Lazada і нещодавно оголошеними планами відкрити локальну версію Tmall в Європі", - підкреслив Кук.

Lazada - це компанія електронної комерції зі штаб-квартирою в Сінгапурі, що належить Alibaba, яка відіграє ключову роль у її міжнародній експансії в Південно-Східній Азії. Окремо президент Alibaba Майкл Еванс (Michael Evans) минулого тижня заявив, що компанія запустить локальні версії свого сервісу електронної комерції Tmall в Європі.

Це були бурхливі два з половиною роки для Alibaba, починаючи з призупинення первинного публічного розміщення акцій Ant Group у листопаді 2020 року після того, як компанія не змогла задовольнити вимоги регуляторів.

Уряд Китаю посилив регулювання технологічного сектору в різних сферах - від конкуренції до захисту даних. У квітні 2021 року регулятори наклали на Alibaba величезний антимонопольний штраф у розмірі 18,23 млрд юанів (2,5 млрд дол.).

Компанія страждає від уповільнення зростання через мляву китайську економіку та посилення конкуренції з боку таких конкурентів, як JD.com та Pinduoduo. Її ключовий хмарний підрозділ, якому генеральний директор Чжан, що йде у відставку, присвятить весь свій час, продемонстрував зниження доходів у березневому кварталі.

Цай і Ву намагатимуться відновити зростання компанії на тлі складного макроекономічного фону.

"Я не думаю, що перестановки говорять занадто багато про бізнес-орієнтованість Alibaba, і не думаю, що вони матимуть значний вплив на показники компанії, - вважає Сінь Сунь (Xin Sun), старший викладач китайського та східноазіатського бізнесу в Королівському коледжі Лондона, в інтерв'ю CNBC електронною поштою. - Зрештою, найважливішими факторами, що впливають на результати діяльності компанії, є структурні, такі як розпад її екосистеми, дедалі складніше регуляторне середовище та гостра конкуренція з боку конкурентів. Жоден з них не змінився".

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