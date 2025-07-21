21 июля 2025 г., 15:25

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Активні атаки націлені на вразливість нульового дня в Microsoft SharePoint, що зачіпає локальні сервери



Вразливість нульового дня в SharePoint від Microsoft, для якої не існує відомого виправлення, активно використовується зловмисниками, які, за попередженнями дослідників в області безпеки, активно зламують сервери в різних секторах.



Уразливість, що відстежується як CVE-2025-53770 і отримала назву «ToolShell», зачіпає локальні версії SharePoint Server 2016, 2019 і Subscription Edition. Уразливість пов'язана з небезпечною десеріалізацією, яка дозволяє виконувати віддалений код без аутентифікації, даючи зловмисникам можливість отримати контроль над серверами без будь-яких облікових даних.



Microsoft підтвердила активне використання уразливості 19 липня і випустила тимчасові рекомендації, але поки працює над постійним виправленням.



Уразливість використовується в скоординованій кампанії, яка вперше була помічена дослідниками Eye Security B.V. 18 липня. За даними дослідників, зловмисники використовують цю уразливість для розгортання шкідливого ASPX-коду, відомого як «spinstall0.aspx», який витягує криптографічні ключі, використовувані SharePoint. Отримавши ключі, зловмисники можуть підробити дійсні токени ViewState і зберегти постійний доступ навіть після встановлення виправлень на серверах.



Eye Security оцінює, що щонайменше 75–85 серверів вже були скомпрометовані, а серед жертв є державні установи, телекомунікаційні компанії, фінансові установи, університети та енергетичні компанії.



Атака, спрямована на використання вразливості, починається зі спеціально створеного POST-запиту до кінцевої точки ToolPane.aspx SharePoint, який також поєднується з підробленим заголовком Referer, що вказує на сторінку SignOut.aspx. Потім запит запускає завантаження і виконання корисного навантаження spinstall0.aspx, яке потім надає доступ до ValidationKey і DecryptionKey сервера.



Як тільки зловмисник отримує ключі до сервера, він може обійти стандартні заходи безпеки і віддалено виконувати команди як довірений користувач.



За відсутності доступного виправлення Microsoft настійно рекомендує адміністраторам включити інтеграцію AMSI і розгорнути Microsoft Defender Antivirus і Defender for Endpoint для виявлення й блокування відомих індикаторів компрометації. Інтеграція AMSI, або Antimalware Scan Interface, дозволяє SharePoint працювати з антивірусними рішеннями, такими як Microsoft Defender, для сканування й блокування шкідливих скриптів і корисних навантажень в режимі реального часу до їх виконання.



Агентство з кібербезпеки та інфраструктури США також випустило керівництво щодо вразливості, зазначивши, що якщо AMSI не може бути включена, користувачі сервера SharePoint повинні відключити уражені продукти, які доступні в Інтернеті, до тих пір, поки не будуть доступні офіційні заходи щодо зниження ризику.



Аналітики також попереджають, що одних заходів щодо зниження ризику недостатньо, якщо компрометація вже відбулася, оскільки зловмисники, які мають доступ до ключів машини, можуть зберегти контроль. Повне усунення проблеми вимагає ротації ключів, пошуку загроз і видалення всіх розгорнутих вебоболонок.

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