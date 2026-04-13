Акції розробників програмного забезпечення обвалилися через страх перед Claude Mythos від Anthropic

13 апреля 2026 г., 9:35

Американський сектор програмного забезпечення зазнав суттєвих втрат у четвер після того, як новини про нову модель Claude Mythos від Anthropic відновили побоювання щодо життєздатності традиційних IT-компаній.



Як повідомляє видання Reuters, індекс S&P 500 Software and Services впав на 2,6%, збільшивши загальне падіння в поточному році до 25,5%. Інвестори масово позбуваються акцій галузі через страх, що прогрес АІ-інструментів, здатних автоматизувати складні завдання, становить екзистенційну загрозу для бізнес-моделей розробників прикладного ПЗ та кібербезпеки.



Особливе занепокоєння викликав вибірковий реліз Claude Mythos, доступ до якого отримали лише 40 технологічних гігантів, включаючи Microsoft та Google. Модель виявилася настільки потужною у виявленні прихованих вразливостей, що Anthropic відмовилася від її широкого розгортання через міркування безпеки. Майкл О'Рурк (Michael O'Rourke), головний ринковий стратег JonesTrading, зазначив, що здатність Mythos знаходити помилки, які існували десятиліттями, підсвічує слабкість поточного програмного забезпечення та демонструє пріоритет АІ над класичними програмними рішеннями (legacy software).



Найбільшого удару 9 квітня зазнали фірми з кібербезпеки та хмарних сервісів. Акції Cloudflare, Okta, CrowdStrike та SentinelOne впали на 4,9–6,5%. Папери Zscaler обвалилися на 8,8% після зниження рейтингу брокером BTIG, який висловив сумніви щодо майбутнього попиту. Гіганти індустрії, такі як Salesforce, Adobe, Workday, Atlassian та Intuit, втратили від 3,7% до 6,8% вартості. Навіть у Європі акції SAP Global та Capgemini впали на 3–7%, що свідчить про глобальний характер кризи довіри до сектору.



Тривога поширилася і на ринок приватного кредитування, оскільки інвестори почали ретельніше перевіряти позики технологічним компаніям. Акції Carlyle Group знизилися на 1,5% через хвилю викупів у флагманському кредитному фонді. Стів Соснік (Steve Sosnick), головний ринковий аналітик Interactive Brokers, наголосив, що ринок знову фокусується на специфічних проблемах софтверної індустрії, які виникають через швидкість розвитку АІ та тиск на приватні кредитні структури, що фінансували цей сектор протягом останніх років.



Поточний обвал котирувань є реакцією на те, що АІ перестав сприйматися лише як інструмент для підвищення продуктивності та почав розглядатися як руйнівна сила, що може зробити значну частину існуючого ПЗ непотрібним. Claude Mythos від Anthropic став тригером, який наочно продемонстрував: якщо алгоритм може самостійно знаходити та виправляти вразливості або автоматизувати HR та фінансові процеси краще за спеціалізовані платформи, то цінність підписок на Salesforce або Adobe стрімко падає. Стратегічний ризик полягає в тому, що "динамізм АІ" випереджає здатність класичних компаній адаптувати свої продукти.



Для ринку це означає фундаментальну переоцінку вартості технологічних компаній. Коефіцієнт ціна/прибуток (P/E) для таких гравців, як Zscaler, вже впав майже вдвічі з початку року, що свідчить про завершення епохи преміальних оцінок за очікуване зростання. Якщо традиційні розробники ПЗ не зможуть інтегрувати аналогічні за потужністю АІ-моделі у свої системи або запропонувати унікальну цінність, яку не може відтворити Claude Mythos, сектор очікує тривала консолідація та витіснення новими гравцями, які будують софт навколо АІ як ядра системи, а не як додатка.

