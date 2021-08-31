Акции Globalstar выросли на 60% на волне слухов о iPhone 13 с поддержкой спутниковой связи

31 августа 2021 г., 9:15

0

Tweet

В понедельник акции Globalstar взлетели на 60% после сообщения о том, что iPhone 13 будет оснащена возможностями спутниковой связи, чтобы пользователи могли звонить и отправлять текстовые сообщения в районах, где нет покрытия сотовой связи.



Всплеск цен на акции Globalstar привел к тому, что ее капитализация превысила 4 млрд долл.



О том, что смартфон от Apple в следующей версии будет использовать спутниковую связь с задействованием спутников на низкой околоземной орбите (LEO) днем ранее заявил известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) из TFI International Securities.



По сообщениям MacRumors, iPhone 13 оснащен чипом Qualcomm X60, который поддерживает спутниковую связь.



По словам Куо, хотя SpaceX Starlink является поставщиком спутниковой связи LEO, Apple скорее всего, будет использовать Globalstar. «Самый простой сценарий» для обеспечения связи LEO - это если операторы сети будут работать с этим провайдером.



Стоит отметить, что Globalstar имеет существующую спутниковую телефонную сеть из 24 спутников на низкой околоземной орбите.



На волне этой информации акции Iridium Communications также выросли на 9,3%, поскольку аналитик William Blair Луи ДиПальма (Louie DiPalma) отметил, что IRDM также можно рассматривать как «незаметного» партнера по смартфонам.



ДиПальма пишет, что Iridium - единственный спутниковый оператор LEO с «глобальным охватом».



Кроме того, и акции AST SpaceMobile, которая предлагает использовать спутники для расширения зоны покрытия мобильной связи, прибавили 7,1%. Вероятно, на общей волне настроений в секторе после отчета Globalstar.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!