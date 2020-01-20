20 января 2020 г., 17:55

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Автоматизация достигает новых и очень важных вершин – Airbus провел тестовые полеты, в ходе которых впервые были успешно осуществлены полностью автоматические взлёты самолета.

Пилоты Airbus демонстрируют первый автоматический взлет самолета

Самолеты довольно давно умеют автоматически садиться – ну, условно автоматически, при наличии соответствующего оборудования на земле и с пилотами, контролирующими процесс, выпускающими механизацию, задающими курс, конечно. Стоит почитать довольно пространное разъяснение на эту тему от профессионального пилота.

Но вот взлетать – это принципиально другая задача, поскольку при полной тяге двигателей резко возрастает риск неисправности и не менее резко сокращается время для реагирования на нештатные ситуации. Не случайно Airbus упоминает системы компьютерного зрения, задействованные в самолете – они необходимы, чтобы контролировать процесс разгона, выдерживание осевой линии, вероятно, наличие препятствий.

Я думаю, что все равно ближайшее применение процедуры автовзлета будет сильно ограничено – и все равно породит много дискуссий относительно чрезмерной автоматизации пилотирования, – но как минимум малой авиации это точно пригодится.

Airbus взлетел автоматически

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