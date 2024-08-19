19 августа 2024 г., 17:25

Минулого місяця FTC запросила дані у 8 компаній – Mastercard, Revionics, Bloomreach, JPMorgan Chase, Task Software, PROS, Accenture і McKinsey&Co., – щодо того, як вони використовують AI та дані користувачів для персонального таргетингу покупців.

З'ясувалося, що Федеральна торгова комісія США (FTC, Federal Trade Commission) вивчає нове явище, яке вони називають surveillance pricing – ціноутворення на підставі спостереження. Передбачається, що, маючи доступ до даних про покупки користувачів, низка роздрібних компаній починають відповідним чином формувати ціни окремо для кожного користувача.

Власне, практика різних цін для різних верств покупців існує давно – одна й та сама чашка кави в пафосному кафе вам обійдеться дорожче, ніж у кав'ярні на першому поверсі будинку. Але ідея формувати ціну для кожного користувача окремо виглядає, звичайно, багато. Зокрема й для регулятора, який обов'язково знайде, як потоптатися на ритейлерах.

AI здатний визначати ціну персонально для кожного покупця

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