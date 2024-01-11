АІ збільшить ринок машинного зору для контролю якості до 7,2 млрд дол. у найближчі три роки

11 января 2024 г., 13:35

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Рішення машинного зору (Machine Vision, MV) для контролю якості на виробництві стають все більш важливими для виробників через посилення регуляторних вимог, нові виробничі технології та катастрофічний дефіцит робочої сили. Згідно з новим звітом глобальної компанії ABI Research, ринок переживає період значної еволюції завдяки зростаючій присутності рішень штучного інтелекту, які виступають в якості допоміжної технології, що сприятиме зростанню ринку машинного зору для контролю якості до 7,2 мільярда доларів до 2028 року в порівнянні з 2,3 мільярда доларів у минулому.



"Штучний інтелект прискорює і підвищує ефективність ринку рішень машинного зору. Він збільшує швидкість інспекції та забезпечує рух якості на вищому рівні, а системи штучного інтелекту є більш адаптивними, ніж традиційне програмне забезпечення. Однак, хоча багато рішень зі штучного інтелекту можна легко інтегрувати з існуючими рішеннями промислового машинного зору, все одно це залишається своєрідним викликом. Оскільки є багато невизначеності з використанням АІ і його буде складно просувати на ринках з високим рівнем регулювання», - пояснює Джеймс Прествуд (James Prestwood), аналітик з питань промисловості та обробної промисловості в ABI Research.



Екосистема MV складається з широкого кола постачальників, таких як Neurala, Intel, Google, Landing AI та Instrumental для АІ, а також Sony, Teledyne та Nikon для камер. Інші постачальники зосереджуються на наданні надійних комплексних рішень у сфері MV, зокрема Aqrose Technology, Cognex, Basler, Keyence, SICK, Omron та Elementary Robotics.



"Для більшості виробників бюджет і складність «збірки» будуть визначальними факторами при виборі готових АІ-рішень або створення власних з використанням найкращих у своєму класі компонентів. Менші виробники, швидше за все, знайдуть найбільше застосування в готових рішеннях через їхню нижчу вартість і простіші вимоги", - підсумовує Прествуд.

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