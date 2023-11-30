"AI конкуруватиме з людиною вже через п'ять років"

30 ноября 2023 г., 17:43

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Такий прогноз зробив у своєму виступі на конференції DealBook Summit глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang).

За словами Дженсена Хуанга, якщо під штучним інтелектом загального призначення (artificial general intelligence, AGI) розуміти комп'ютер, який може виконувати тести, "цілком зіставні" з людським інтелектом, то "в найближчі п'ять років ви побачите AI, здатні виконувати ці тести".

Що ж стосується найближчої перспективи, то, на думку Дженсена Хуанга, конкуренція у сфері AI призведе до появи готових інструментів AI, які компанії в різних галузях налаштовуватимуть відповідно до своїх потреб - від проєктування мікросхем і створення програмного забезпечення до відкриття ліків і радіології.

За словами Дженсена Хуанга, одна з причин, чому технологічна індустрія все ще перебуває на відстані кількох років від AGI, полягає в тому, що, хоча машинне навчання наразі майстерно справляється з такими завданнями, як розпізнавання і сприйняття, воно поки що не може виконувати багатоступеневі міркування, що є пріоритетом для компаній і дослідників.

"Усі над цим працюють, - сказав Хуанг. І технологія розвивається дуже швидко. Немає жодних сумнівів у тому, що темпи прогресу високі. Усі ми розуміємо, що, звісно, те, що ми можемо зробити сьогодні за допомогою цих моделей та інтелекту, пов'язане, але не одне й те саме".

Що й казати, перспектива в 5 років виглядає зовсім не як віддалене майбутнє, тому людству варто серйозно замислитися над тим, як піде його подальший розвиток за участю AGI.

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