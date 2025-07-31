AI-стартап Artificial Societies моделює поведінку цільової аудиторії для прискорення маркетингових досліджень

31 июля 2025 г., 11:35

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Стартап Artificial Societies, що займається тестуванням аудиторії за допомогою штучного інтелекту, запустив свій флагманський інструмент «соціальний симулятор» для прискорення маркетингових досліджень.



Платформа Artificial Collective Intelligence (ACI) призначена для розуміння соціальної динаміки та точного прогнозування тенденцій, щоб компанії та творці контенту могли тестувати реакцію конкретної цільової аудиторії на нові продукти, повідомлення, кампанії в соціальних мережах і брендингові ініціативи до їх запуску.



Використовуючи платформу ACI, компанії можуть створювати «штучні суспільства», або цифрові симуляції конкретної цільової групи, на основі демографічних даних, статі, місцеперебування та інших параметрів. Кожне штучне суспільство представлено «персонажами», створеними на основі AI, які намагаються відобразити риси, уподобання та поведінку різних аудиторій.



Персонажі AI засновані на реальних даних, зібраних з різних соціальних мереж, навчених і потім доопрацьованих за допомогою механізму аналізу поведінки, який намагається передбачити, як люди з певними характеристиками та рисами можуть реагувати на різні типи контенту. Він враховує їх ймовірні мотивації та фактори, що впливають на прийняття рішень.



Artificial Societies заявила, що платформа ACI покликана стати більш швидкою і доступною альтернативою традиційним маркетинговим дослідженням, які становлять собою індустрію вартістю понад 100 млрд дол. Вона розробила понад 500 000 AI-персонажів, і кожне створене нею суспільство буде містити від 20 до 300 персонажів. Ці суспільства можна використовувати для тестування того, як повідомлення, ідеї та концепції резонують з певною цільовою аудиторією. Наприклад, якщо компанія планує запустити нову рекламну кампанію або промоакцію, вона може спочатку протестувати її на суспільстві AI, щоб переконатися, що вона матиме бажаний ефект.



У кожній симуляції платформа ACI генерує 10 альтернативних варіантів контенту, щоб компанії могли експериментувати.



Стартап посилається на внутрішнє дослідження, яке показує, що його платформа продемонструвала точність понад 80% в плані прогнозування ефективності соціальних мереж. Це можна порівняти з деякими провідними великими мовними моделями, такими як Claude Sonnet 3.7 від Anthropic PBC, яка набрала 67% в тих же тестах, Gemini Pro 1.5 від Google, яка набрала 64%, і GPT-4o від OpenAI, яка досягла 60% точності.



Хоча 80% — це далеко не ідеальний результат, співзасновник і генеральний директор Artificial Societies Джеймс Хе (James He) каже, що для більшості маркетологів цього достатньо, оскільки вони отримують надійний спосіб тестування і запуску найбільш ефективного контенту, не витрачаючи величезні кошти на традиційні маркетингові дослідження. «Наш маркетинговий симулятор на базі AI розроблений, щоб надати користувачам інструменти штучного інтелекту корпоративного рівня, які дійсно розширюють людський потенціал, а не замінюють його», — сказав він. «Від досвідчених професіоналів до початківців-творців контенту — це більше, ніж просто продукт, це відкритий доступ до розуміння ринків і настроїв аудиторії».



Аналітик Constellation Research Ліз Міллер (Liz Miller) зазначила, що Artificial Societies ілюструє, як AI все більше допомагає автоматизувати маркетингові операції, але вона попередила, що маркетологи не повинні розглядати його як заміну традиційних маркетингових досліджень. Хоча це, ймовірно, досить корисно з погляду допомоги у швидкій оцінці того, як аудиторія може відреагувати, наприклад, на нову рекламну акцію або запуск продукту, проблема полягає в тому, що немає гарантій, що це дійсно буде відображати думки та погляди реальних людей, сказала вона. Зрештою, штучні суспільства — це не справжні суспільства.



«Тут рекомендується розглянути багаторівневий підхід, який не обов'язково вимагає застосування традиційних методів маркетингових досліджень», — повідомила Міллер. «Розгляньте можливість використання комбінації реальних відгуків людей через такі платформи, як UserTesting, які можуть швидко та економічно розгортати якісні та кількісні панелі, на додаток до симуляторів, таких як AI Society Simulator. В епоху AI дійсно немає причин, за якими думки клієнтів не можуть бути протестовані та зібрані за допомогою різних засобів. Це стає ще одним інструментом в наборі для тестування».



Artificial Societies повідомила, що платформа ACI тепер доступна для всіх охочих, причому не передплатники отримують три безоплатні симуляції. За $40 на місяць користувачі можуть запускати стільки симуляцій, скільки захочуть, а великі підприємства можуть заплатити більше, щоб отримати доступ до додаткових функцій, таких як настроювані аудиторії на основі власних даних.

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