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АІ-стартап Anthropic оцінили у 15 млрд дол.

21 декабря 2023 г., 17:25
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Видання The Information повідомляє, що стартап Anthropic, який працює над технологіями штучного інтелекту та підтримується Amazon.com і Google, веде переговори про залучення 750 млн дол. нового фінансування.

У звіті стверджується, що раунд очолить компанія Menlo Ventures Management L.P. І хоча обговорюється оцінка в 15 мільярдів доларів, остаточна сума угоди може перевищити 18 мільярдів доларів.  

Заснована у 2020 році колишніми дослідниками OpenAI, Anthropic розробляє генеративне програмне забезпечення для штучного інтелекту. Її остання модель, Claude 2, покликана конкурувати з GPT-4 від OpenAI і може генерувати маркетингові тексти, розв'язувати математичні задачі та перетворювати підказки на природній мові на програмний код.

Серед конкурентів на ринку АІ Claude 2 вирізняється здатністю обробляти підказки, що містять 100 000 токенів. Для порівняння, GPT-4 може обробляти лише 8 000 токенів, що дає Claude 2 більшу здатність узагальнювати довгі документи, які інші великі мовні моделі обробити не можуть.

Новий раунд, якщо він відбудеться, ймовірно, не буде останнім для Anthropic. Починаючи з раунду фінансування на суму 124 мільйони доларів Серії А у травні 2021 року, в якому взяли участь індивідуальні інвестори, такі як колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт (Eric Schmidt) та співзасновник Facebook Дастін Московиц (Dustin Moskovitz), компанія провела кілька раундів фінансування.

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