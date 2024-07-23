AI-прискорювачі Wormhole від Tenstorrent на базі RISC-V доступні для попереднього замовлення

23 июля 2024 г., 11:35

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Компанія Tenstorrent оголосила про комерційний випуск процесорів Wormhole, створених для прискорювачів штучного інтелекту, щоб конкурувати з Nvidia. Wormhole будуть використовуватися в нових AI-прискорювачах Wormhole n150 і n300, а також у робочих станціях TT-LoudBox і TT-QuietBox з чотирма n300.



Прискорювачі Wormhole n150 і n300 AI - це PCIe-плати розміром 3/4 на базі процесора Wormhole. У n150 встановлений один процесор Wormhole, а в N300 - пара. Карти являють собою другу лінійку наборів для розробників Tenstorrent, замінивши плати Grayskull на базі однойменного чипа. Обидва Wormholes мають пасивне охолодження і працюють на потужності до 160 і 300 Вт відповідно.

Процесори Wormhole засновані на ядрі Tensix, створеному компанією Tenstorrent. Кожне ядро Tensix містить, за словами Tenstorrent, "п'ять дитячих RISC-V мікропроцесорів" з апаратною і програмною підтримкою для легкого масштабування з іншими ядрами Tensix у кількох чіпах Wormhole.



Вбудована масштабованість - частина того, що, як сподівається Tenstorrent, дасть їй змогу відвоювати ринковий простір у Nvidia, яка контролює 80% ринку прискорювачів штучного інтелекту. Процесори Wormhole існують із 2021 року, але тільки зараз набули широкого поширення серед розробників.



У типовому рішенні для робочої станції з чотирма картами Wormhole n300 вони можуть працювати як один єдиний процесор, що виглядає для програмного забезпечення як єдина масивна мережа з Tensix-ядер. Прискорювачі на одній робочій станції також можуть бути розділені на чотирьох розробників або одночасно запускати вісім унікальних моделей AI. Ключем до успіху такого масштабування є те, що воно нібито не вимагає віртуалізації, виконуючи все масштабування нативно.



Компанія Tenstorrent вважає за краще використовувати пару готових робочих станцій TT-LoudBox і TT-QuietBox для того, щоб передати Wormhole n300 в руки розробників. TT-LoudBox містить чотири карти n300 для восьми процесорів Wormhole і оснащений двома восьмиядерними процесорами Intel Xeon 4309Y, 512 ГБ оперативної пам'яті, 4 ТБ NVME і двома мідними Ethernet 10 GbE. LoudBox доступний у вигляді вежі або стійки, його вартість становить 12 тис. дол. і він уже надійшов у продаж.



Для тих, хто шукає систему з рідинним охолодженням, Tenstorrent пропонує TT-QuietBox, доступний для попереднього замовлення. Чотири процесори Wormhole n300 всередині будуть доповнені одним 16-ядерним процесором AMD EPYC 8124P, а всі інші характеристики залишаться незмінними, але з рідинним охолодженням. Цінник зросте до 15 тис. дол.

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