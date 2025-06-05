AI-прискорювач SAKURA-II від EdgeCortix приносить генеративний AI з низьким енергоспоживанням в Raspberry Pi 5

5 июня 2025 г., 13:25

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Компанія EdgeCortix, що спеціалізується на енергоефективній обробці даних штучного інтелекту (AI) на периферії, оголосила про те, що її AI-прискорювач, модуль SAKURA-II M. 2, тепер доступний для платформ на базі Arm, включаючи Raspberry Pi 5 і платформу Rockchip (RK3588) від AETINA, забезпечуючи безпрецедентну продуктивність і ефективність для периферійних обчислювальних додатків AI.



Відзначається, що ця інтеграція знаменує собою значний стрибок у демократизації можливостей генеративного AI в реальному часі на периферії. Розроблений з акцентом на низьке енергоспоживання і високу пропускну здатність AI, модуль EdgeCortix SAKURA-II M.2 дозволяє розробникам запускати передові моделі глибокого навчання безпосередньо на компактних і доступних платформах, таких як Raspberry Pi 5, без використання хмарної інфраструктури.



«Надання нашої технології прискорення штучного інтелекту з низьким енергоспоживанням користувачам Raspberry Pi 5 відкриває двері для інноваторів і підприємств по всьому світу, дозволяючи їм швидко створювати більш розумні, швидкі та ефективні пристрої і системи на базі штучного інтелекту», — сказав д-р Сакіясінга Дасгупта (Sakyasingha Dasgupta), засновник і генеральний директор EdgeCortix. «Ми раді надати реальні можливості генеративного штучного інтелекту для вбудованих платформ Arm і стимулювати наступну хвилю інтелектуальних автономних систем, оскільки ми є піонерами в області підключених інтелектуальних периферійних пристроїв».



«Поєднання Raspberry Pi 5 з SAKURA-II від EdgeCortix забезпечує неймовірно ефективну і масштабовану платформу для генеративного штучного інтелекту в реальному часі на периферії», — зазначив Сайлеш Чіттіпедді (Sailesh Chittipeddi), венчурний партнер Novo Tellus Capital Partners і член ради директорів Lantronix і Tessolve. «Не менш привабливою є здатність SAKURA-II прискорювати роботу широкого спектра систем на базі Arm, що дозволяє інженерам з додатків нового покоління для Інтернету речей і периферійних пристроїв розгортати високопродуктивні рішення штучного інтелекту в різних додатках без витрат і енергоспоживання, характерних для традиційного обладнання дата-центрів».



Ключові переваги SAKURA-II з Raspberry Pi5 та іншими платформами на базі Arm:



Можливість запуску новітнього штучного інтелекту на пристрої: запускайте передові AI-моделі, включаючи Vision Transformers, Small Language Models й Vision Language Models (VLM), безпосередньо на пристрої з мінімальною затримкою і споживанням енергії.



Оптимізовано для Arm: безперешкодне розвантаження робочих навантажень штучного інтелекту з процесорів Arm забезпечує збалансовану продуктивність і ефективність.



Швидке виведення на ринок: розробники можуть швидко перейти від прототипів до виробництва, використовуючи готові до виробництва модулі SAKURA-II M.2, сертифіковані Raspberry Pi 5 та іншими Arm-платформами.



Доступне впровадження AI: SAKURA-II та Raspberry Pi забезпечують потужний AI на периферії за ціною, яка становить лише частину вартості традиційних рішень, скорочуючи потреби в інфраструктурі та забезпечуючи економічне масштабування.



Автономний штучний інтелект в автономному режимі для середовищ з обмеженнями SWaP-C: підходить для дронів, робототехніки, інтелектуального сільського господарства та безпеки, де обмеження за розміром, вагою, потужністю та вартістю вимагають ефективного вбудованого інтелекту.



За допомогою цих платформ Arm EdgeCortix надає широкій екосистемі розробників та інноваторів в області апаратного забезпечення можливість створювати економічні, готові до виробництва рішення штучного інтелекту на периферії. Завдяки поєднанню високопродуктивного прискорення модуля SAKURA-II M.2 з доступністю Raspberry Pi 5 та інших пристроїв на базі Arm, передові робочі навантаження генеративного AI, включаючи ViT, LLM, VLM, тепер можуть ефективно виконуватися на периферії. Це дозволяє як стартапам, так і підприємствам розгортати інтелектуальні додатки без залежності від хмари.

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