AI-агент від OpenAI може сам виконувати повсякденні завдання

24 января 2025 г., 18:15

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OpenAI представила попередню версію AI-агента Operator, який може самостійно виконувати завдання в інтернеті, використовуючи власний браузер для перегляду сторінок, кліків і скролінгу. Поки доступно тільки в США для передплатників ChatGPT Pro за $200 на місяць.

Агент побудований на основі моделі «Computer-Using Agent», яка об'єднує можливості GPT-4o з розпізнавання зображень з просунутим механізмом міркувань через навчання з підкріпленням. Operator може «бачити» інтерфейс через скріншоти і взаємодіяти з ним як звичайний користувач, без необхідності в спеціальних API.

Загалом, це аналог Computer Use від Anthropic. Але впадає в око виражена утилітарність – компанія підкреслює, що співпрацює з DoorDash, Instacart, Uber та іншими компаніями, явно прагнучи показати очевидні юзкейси для ChatGPT, як асистента для абсолютно побутових питань. Ймовірно, і з точки зору інтерфейсу воно більш дружнє і його можна використовувати без особливих хитрощів. Почекаємо, коли доїде до нас.

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За анонсами OpenAI Operator дещо загубився запуск Anthropic нової функції для свого API. Citations дає змогу Claude підкріплювати свої відповіді посиланнями на конкретні речення та уривки з вихідних документів. Це має зробити відповіді AI більш перевіреними і надійними і виключить випадки, коли LLM, відповідаючи на питання про зміст документа, дає відповідь з «іншого знання», якого немає у вихідному документі.

Цікаво, що внутрішні тести показують поліпшення точності цитування на 15% порівняно зі звичайними запитами. Функція вже доступна через API Anthropic і Google Cloud Vertex AI для моделей Claude 3.5 Sonnet і Haiku.

Серед перших клієнтів – Thomson Reuters, що використовує Claude у своїй платформі CoCounsel для юристів, і Endex, що застосовує AI для фінансових досліджень. За даними Endex, використання Citations знизило кількість помилок у джерелах з 10% до 0% і збільшило кількість посилань на 20%.

Важливо, що Citations не потребує складного промпт-інжинірингу та додаткової розробки – система автоматично обробляє завантажені документи (PDF і текстові файли), розбиває їх на речення і включає точні цитати у відповіді.

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