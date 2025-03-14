Adobe отримала за квартал 5,71 млрд дол., але аналітики незадоволені її темпами монетизації GenAI

14 марта 2025 г., 19:05

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Adobe повідомила про квартальні результати, які включали скоригований прибуток у розмірі 5,08 долара на акцію та 5,71 мільярда доларів доходу. Це перевершило прогнози аналітиків у $4,97 та 5,66 мільярда доларів.

Компанія прогнозує скоригований прибуток на акцію в поточному кварталі на рівні від $4,95 до $5,00 при доході від 5,77 до 5,82 мільярдів доларів. Аналітики, опитані LSEG, очікували $5,00 на акцію при виручці 5,80 млрд доларів.

В останні місяці посилилися побоювання, що компанія відстає від деяких конкурентів і втрачає свою перевагу в галузі генеративного AI. Щорічний періодичний дохід компанії від AI за цей період склав 125 мільйонів доларів, і Adobe очікує, що він подвоїться до кінця фінансового року.

Кіт Вайс (Keith Weiss), аналітик Morgan Stanley, написав, що «нове розкриття інформації про внесок GenAI - це крок у правильному напрямку», але інвесторам потрібно побачити «більш чітку дорожню карту» на зустрічі інвесторів компанії на щорічній конференції наступного тижня. Morgan Stanley має еквівалент рейтингу «купувати» для акцій компанії.

В інтерв'ю програмі CNBC «Closing Bell: Понаднормовий час» в середу генеральний директор Adobe Шантану Нараєн (Shantanu Narayen) сказав: “Ми не тільки впроваджуємо штучний інтелект в наші існуючі продукти і створюємо цінність, але очевидно, що інновації, які ми впроваджуємо, створюють нові потоки доходів”.

Згідно зі звітом, загальний дохід компанії збільшився на 10% в річному обчисленні.

Чистий прибуток склав 1,81 мільярда доларів, або 4,14 долара на акцію, порівняно з 620 мільйонами доларів, або 1,36 долара на акцію, у тому ж кварталі роком раніше.

У 2025 фінансовому році компанія очікує скоригований прибуток на акцію від $20,20 до $20,50 при виручці від 23,3 до 23,55 мільярдів доларів. Це означає приблизно 9% зростання в середині діапазону. Консенсус-прогноз LSEG - $20,40 на акцію при виручці 23,49 мільярда доларів.

Акції Adobe закрилися на 14% після квартального звіту, оскільки інвестори стурбовані затяжними проблемами зростання і стратегією монетизації штучного інтелекту виробника програмного забезпечення.

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