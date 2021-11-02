Adobe анонсировала веб-версии Photoshop и Illustrator, а также ряд инструментов для эффективной совместной работы

2 ноября 2021 г., 14:05

0

Tweet

Компания Adobe запустила крупные обновления флагманских приложений Creative Cloud на базе Adobe Sensei, ускорила процессы создания видео с интеграцией Frame.io и расширила возможности работы с 3D- и иммерсивным авторским контентом. Кроме того, Adobe анонсировала новые инструменты взаимодействия в командах, доступные с запуском Creative Cloud Canvas, Creative Cloud Spaces и бета-версий веб-интерфейсов Photoshop и Illustrator.

В рамках программы Content Authenticity Initiative компания Adobe выпустила функцию Content Credentials для Photoshop, доступную в формате добровольного знакомства. Она отображает данные о создателе и истории изменений цифрового контента, чтобы авторство всегда можно было установить. Content Credentials будет подключаться и к NFT-маркетплейсам. Также компания представила систему подписок на Behance, которая поможет творцам монетизировать работы.

Adobe представила будущее творчества в мире онлайн. Эта среда помогает креативным командам совместно работать в режиме реального времени с привлечением разных платформ и участников проекта – на любых устройствах и в любом месте.

Frame.io: недавно Adobe приобрела стартап Frame.io, объединив возможности ведущих в отрасли креативных видеоредакторов Premiere Pro и After Effects с функциями комментирования и согласования на площадке Frame.io. Это помогает создать мощную среду совместной работы, которая резко ускоряет создание медиаконтента. Облачная платформа Frame.io – удобный и безопасный инструмент сбора отзывов от всех, кто привлечён к редактированию видео. Он позволяет каждому члену команды эффективно участвовать в творческом процессе.

Веб-интерфейсы Photoshop (на бета-тестировании) и Illustrator (на закрытом бета-тестировании): открывающиеся в браузерах интерфейсы, в которых миллионы индивидуальных пользователей, команд и участников проектов могут просматривать, распространять и комментировать загруженные в облако документы. При этом участники совместной работы с подпиской на Photoshop могут пользоваться возможностями быстрой правки, ретуширования и коррекции изображений, а подписчики Illustrator могут применять ключевые дизайнерские инструменты и рабочие процессы редактирования с помощью функций, запущенных в формате раннего доступа.

Creative Cloud Spaces (на закрытом бета-тестировании): цифровое пространство, созданное для совместной работы в командах. Creative Cloud Spaces упрощает принятие решений, совмещая в одном месте всё необходимое, в том числе файлы проекта, библиотеки и внешние ссылки. Это позволяет всем членам команды получать полный доступ к выполнению креативной работы с начала до конца. Платформа Spaces будет доступна на ПК и мобильных устройствах в Creative Cloud Web, к ней можно будет подключаться через Photoshop, Illustrator, Fresco и XD.

Creative Cloud Canvas (на закрытом бета-тестировании): Canvas открывает новый уровень взаимодействия, позволяя командам совместно планировать, визуализировать и комментировать творческую работу в режиме реального времени исключительно через браузер. На этой платформе команды могут добавлять формы, текст, изображения и стикеры, а также прикреплять документы из приложений Creative Cloud. Это даёт возможность каждому участнику проекта одним кликом вносить быстрые правки в исходный файл через подходящую программу.

Кроме того, с помощью принципиально нового плагина Workfront для Photoshop творцы могут учитывать контекст при совместной работе. На экране обновлений Workfront, встроенном в Photoshop, члены команды могут отслеживать задачи и проблемы, а также добавлять и просматривать комментарии к проекту.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!