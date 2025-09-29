Адміністрація Трампа розглядає тарифи на іноземну електроніку, прив’язані до вартості чипів у продукції

29 сентября 2025 г., 13:35

Як інформує Reuters, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість запровадження нового механізму тарифів на імпортовані електронні пристрої, величина яких буде залежати від кількості та оціночної вартості вбудованих у них напівпровідникових компонентів. Цей план, який не був офіційно оголошений і може бути змінений, є частиною широкої стратегії Білого дому, спрямованої на стимулювання компаній до перенесення виробництва критично важливих товарів на територію Сполучених Штатів.

Згідно з інформацією, отриманою від трьох джерел Reuters, обізнаних із ситуацією, Міністерство торгівлі США може запровадити мито, еквівалентне певному відсотку від розрахункової вартості чипів, що використовуються у продукті. Прессекретар Білого дому Куш Десаї (Kush Desai), коментуючи напрямок цієї політики, підкреслив: «Америка не може залежати від іноземного імпорту напівпровідникової продукції, що є критично важливою для нашої національної та економічної безпеки». Він додав, що адміністрація Трампа реалізує «нюансований, багатогранний підхід» до повернення виробництва в США через поєднання тарифів, податкових пільг, дерегуляції та енергетичної доступності.

Якщо цей план буде реалізовано, він потенційно торкнеться широкого спектра споживчих товарів, від електричних зубних щіток до ноутбуків. Економісти попереджають, що така політика може посилити інфляційний тиск у США. Зокрема, Майкл Стрейн (Michael Strain), економіст Американського інституту підприємництва, зауважив, що план може підвищити вартість споживчих товарів у той час, коли інфляція вже перевищує цільовий показник Федеральної резервної системи у 2%. Крім того, зростання цін на імпортні компоненти, необхідні для виробництва, ймовірно, підвищить вартість і вітчизняних товарів.

Обговорюються й інші варіанти. Одне з джерел повідомило Reuters, що Міністерство торгівлі розглядає попередню ставку тарифу у 25% для чипового вмісту в імпортованих пристроях, тоді як для електроніки з Японії та Європейського Союзу може бути застосована ставка у 15%. Це відбувається на тлі вже оголошених Трампом масштабних імпортних мит, зокрема 100% на ліки та 25% на вантажівки. Водночас, великі іноземні виробники чипів, такі як TSMC та Samsung Electronics, перебувають у центрі уваги. Крім того, адміністрація розглядала можливість надання пільг компаніям, які інвестують у виробництво в США, але лише за умови перенесення принаймні половини своєї продукції до Сполучених Штатів, хоча деталі цієї схеми теж залишаються неясними. Повідомляється, що спроби Міністерства торгівлі виключити з-під дії тарифів обладнання для виробництва мікросхем, щоб не підвищувати вартість внутрішнього виробництва, зустріли несхвалення з боку Білого дому, оскільки Президент Трамп виступає проти широких винятків.

