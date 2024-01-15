Acer випустила перший у світі маршрутизатор 5G Wi-Fi 7 CPE

15 января 2024 г., 14:35

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Компанія Acer анонсувала випуск двох нових маршрутизаторів, створених на основі платформи Qualcomm Immersive Home. Завдяки трисмуговому модулю підключення за стандартом Wi-Fi 7 вони гарантують стабільне з’єднання з мережею і поліпшують якість ігрового процесу за використання бездротового режиму. Predator Connect X7 5G CPE забезпечує підключення до Інтернету за стандартами 5G і Wi-Fi 7, а задля мінімізації збоїв пристрій містить два порти WAN. Роутер Predator Connect T7 Wi-Fi 7 із підтримкою технології Mesh відзначається швидким та надійним з’єднанням із широкою зоною покриття, а також здатністю до розширення багатоканальної mesh-системи Wi-Fi, що уможливлює затримку на дротовому рівні в mesh-налаштуваннях.



Моделі X7 і T7 з удосконаленим чотириядерним процесором Qualcomm забезпечують стабільне підключення до Інтернету без перебоїв і затримок, покращене використання спектра завдяки Wi-Fi 7, а також оптимізовану підтримку технологій MU-MIMO та OFDMA на всіх підключених пристроях.



«Ми з радістю анонсуємо появу наших найсучасніших роутерів Predator із можливостями підключення за стандартами 5G і Wi-Fi 7, що виводять ігровий процес на цілком новий рівень, – розповідає Вейн Ма (Wayne Ma), генеральний директор департаменту зв’язку компанії Acer. – Завдяки платформі Immersive Home від Qualcomm і наявності чотириядерних процесорів нові пристрої Predator забезпечують не бачені досі продуктивність і швидкодійність, а отже, припадуть до вподоби широкому загалу геймерів та учасників ігрових спільнот».



«Qualcomm Technologies радо погодилася на співпрацю з компанією Acer і пропонує їй повний комплект передових технологій підключення, зокрема 5G, Wi-Fi 7 і Mesh Networking, — розповідає Рахул Пател (Rahul Patel), перший віцепрезидент і генеральний директор департаменту технологій підключення до мережі й широкосмугового зв’язку Qualcomm Technologies. – Для нового покоління гравців усі ці технології мають вирішальне значення, оскільки гарантують ефект присутності та сприяють підвищенню інтерактивності ігрового процесу».



Зазначено, на тлі моделей-попередниць поява нових маршрутизаторів Acer Predator Wi-Fi 7 означає величезний крок уперед. Завдяки інноваційним бездротовим технологіям Qualcomm Technologies ці рішення здатні досягати вдвічі вищої вихідної швидкості порівняно з пристроями на базі стандарту Wi-Fi 6. Водночас вони передбачають безліч можливостей для ігор у форматі Wi-Fi та мають дуже високу ефективність – і все завдяки зменшенню затримки підключення Wi-Fi 7, поліпшеній функції контролю перешкод, високій пропускній здатності та стабільній продуктивності підключених пристроїв.



Виробник позиціює Predator Connect X7 5G CPE як перший роутер, що має трисмугову пропускну здатність за стандартами 5G і Wi-Fi 7 та підтримку системи BE11000, забезпечуючи швидкість 3,5 Гбіт/с для 5G-підключення і надзвичайно низький рівень затримки (1 мс). Перевагою нових пристроїв стала опція подвійного підключення через 5G і Ethernet, що, зокрема, передбачає вирівнювання навантаження та наявність механізмів перемикання пристроїв у mesh-мережі, аби уникнути ймовірних збоїв. Завдяки трисмуговій технології підключення за стандартом Wi-Fi 7 маршрутизатор Predator Connect T7 Wi-Fi 7 Mesh співмірний із пристроями, що підтримують комбіновану пропускну здатність та систему BE11000, і може бути легко інтегрований у багатоблокові mesh-системи. Водночас технологія High-Band Multi-Link Simultaneous розширює можливості маршрутизатора, забезпечує надійний транзит даних і стабільний сигнал у всьому будинку.



Найсучасніші маршрутизатори Predator, оснащені функцією прискореного зв’язку з мережею, підтримують механізм установлення пріоритетів Intel Killer Prioritization Engine. Це забезпечує оптимальний рівень виявлення мережевих даних і визначення пріоритетів для тисяч різних ігор, програм і вебсайтів. Такі функції Wi-Fi 7, як підтримка каналів 320 МГц, 4K QAM і Multi-Link Operations, покращують продуктивність маршрутизаторів, а саме: дають пристроям змогу одночасно надсилати й отримувати дані в різних діапазонах частот і на різних каналах, збільшують пропускну здатність, зменшують рівень затримки та мінімізують перешкоди в мережі. Завдяки технології Multi-Link Mesh геймери можуть використовувати кілька точок доступу, а відтак формувати єдину мережу, що гарантує наявність інтелектуального ефективного підключення Wi-Fi по всьому будинку та на великих територіях.

За допомогою утиліти Acer Predator Connect можна повністю контролювати роботу маршрутизатора, а багатоколірний світловий індикатор із логотипом Predator, розташований у верхній частині корпусу, дає змогу відстежувати потужність мережевого сигналу. Задля додаткового захисту нові пристрої інтегровано із вбудованим модулем безпеки домашньої мережі Trend Micro, який оберігає під’єднані до мережі пристрої від потенційних атак і допомагає перевіряти мережевий трафік.

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