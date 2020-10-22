Acer обновила ноутбуки Swift, Spin и Aspireт

22 октября 2020 г., 17:25

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В рамках глобальной онлайновой презентации Connected Together компания анонсировала ноутбуки на платформе Intel Core 11-го поколения с графикой Iris Xe в сериях Swift, Spin и Aspire.

Так модель Swift 3X с дискретной графикой Intel Iris Xe MAX в сочетании с процессорами Intel Core 11-го поколения нацелена на представителей творческих профессий, таких как фотографы. При массе 1,37 кг новинка способна работать автономно до 17,5 часов. А скоростная зарядка позволяет в течение 30 минут обеспечить до 4 часов работы.

В модели Swift 3X установлен 14-дюймовая IPS-матрица с разрешением Full HD, для которой заявлен охват 72% цветовой гаммы NTSC. Экран занимает 84% крышки.

Коммуникационные возможности включают беспроводной адаптер Intel Wi-Fi 6 (Gig+), а также порты USB-C, Thunderbolt 4 и USB 3.2 второго поколения.

Ноутбук Acer Swift 3X (SF314-510G) поступит в продажу в Украине в марте 2021 г. с начальной ценой 30099 грн.

Ноутбук Acer Spin 5 — представляет собой ультратонкий трансформер с сенсорным экраном, способным поворачиваться на 360 градусов.

Благодаря ультратонким боковым рамкам экрана шириной 7,78 мм соотношение площади экрана к корпусу составляет 80%. А IPS-дисплей VertiView имеет соотношение сторон 3:2. В комплект входит Acer Active Stylus с технологией Wacom AES.

Сенсорный экран покрыт дополнительным слоем антимикробного стекла Corning Gorilla Glass. Противомикробное средство с ионами серебра соответствует требованиям BPR и EPA и может быть дополнительно нанесено на клавиатуру, тачпад и другие поверхности устройства.



Новый ноутбук оснащен процессором Intel Core i7 (до 11-го поколения) с графикой Iris Xe. Для него заявлена продолжительность автономной работы до 15 часов. Оснащение включает порт USB Type-C с сертификацией Thunderbolt 4, адаптер Wi-Fi Killer 1650 и два фронтальных динамика. При весе модели 1,2 кг ее толщина — 14,9 мм.

Ноутбук Acer Spin 5 (SP513-55N) поступит в продажу в Украине в феврале 2021 г. с начальной ценой 36999 грн.

В модели Spin 3 установлен 13,3-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 16:10 с разрешением до WQXGA (2560×1600) поддерживает вращаение на 360 градусов. В комплекте также идет Acer Active Stylus с 4096 уровнями чувствительности к нажатию. Новинка оснащена новейшими процессорами Intel Core 11-го поколения с графикой Iris Xe.

В аппаратную платформу входят два твердотельных накопителя, пара портов USB Type-C с Thunderbolt 4 и Killer 1650 Wi-Fi.

Ноутбук Spin 3 продвигается для студентов или специалистов, работающих вне дома или офиса.

Модель Acer Spin 3 (SP313-51N) поступит в продажу в Украине в феврале 2021 г. с начальной цене 29999 грн.

В состав ноутбуков-раскладушек Acer Aspire 5 кроме новейших процессоров Intel Core 11-го поколения с графикой Iris Xe могут входить и видеоадаптеры NVIDIA GeForce MX450. В новинках установлен сенсорный IPS-дисплей с разрешением Full HD, который занимает более 80% площади корпуса.

В конфигурации — до 24 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельный накопитель M.2 PCIe до 1 ТБ и жесткий диск на 2 ТБ.

Эргономичный шарнир поднимает корпус Aspire 5 и наклоняет клавиатуру под углом для удобного набора текста, лучшей звукопроекции и улучшенной вентиляции. В оснащении имеется двухдиапазонный адаптер Intel Wi-Fi 6 (Gig+).

Ноутбук Acer Aspire (A514-54 14″) поступит в продажу в Украине в феврале 2021 г с начальной ценой 16999 грн. Модель Acer Aspire (A515-56 15,6″) ожидается в Украине в ноябре 2020 года с начальной цене 17999 грн. А Acer Aspire (A517-52 17,3″) должна появиться украинской рознице в феврале 2021 с начальной ценой 18999 грн.

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