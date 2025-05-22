Acer поповнила лінійку ноутбуків Aspire AI шістьома моделями з підтримкою Copilot+

22 мая 2025 г., 12:35

0

Tweet

Компанія Acer повідомила про розширення лінійки ноутбуків Aspire AI. До неї ввійшли шість нових моделей із Copilot+, які вирізняються зручністю взаємодії зі штучним інтелектом і наявністю різноманітних функцій. Оснащені тонкими 14- та 16-дюймовими дисплеями й доступні в різних апаратних конфігураціях, ці ноутбуки мають не лише потужні обчислювальні можливости та сучасний дизайн, а й привабливу ціну.



Нові ноутбуки лінійки Aspire AI призначено для широкого кола користувачів, зокрема школярів і студентів, фахівців різних галузей та сімей, яким потрібен високопродуктивний комп’ютер із тривалим часом автономної роботи для щоденного використання. Головною особливістю цих пристроїв є підтримка рішення Copilot+, яке дає змогу оптимізувати робочі процеси за допомогою функцій AI, зокрема Recall (ознайомлювальна версія), Click to Do (ознайомлювальна версія) та Improved Windows Search, завдяки яким користувачі зможуть швидко повернутися до відкладених завдань і знайти все, що їм потрібно. Засоби AI від компанії Acer – AcerSense, Acer LiveArt 2.0, Acer PurifiedView 2.0 і Acer PurifiedVoice 2.0 – забезпечують просте налаштування параметрів та швидкий перегляд файлів, а також дають змогу створювати захопливий контент і проводити відеоконференції на найвищому рівні.



Завдяки легкому, тонкому і водночас міцному корпусу з алюмінію ноутбуки Aspire 14 AI та Aspire 16 AI підходять для використання поза домом – на роботі, в навчальних закладах і під час подорожей. Розробники подбали про універсальність, оснастивши пристрої шарнірами, що обертаються на 180°. Завдяки цьому рішенню нові комп’ютери можна використовувати різними способами, регулюючи кут перегляду відповідно до поточних завдань. Завдяки великому ресурсу акумуляторної батареї ці пристрої можуть працювати понад добу без підключення до електромережі.



Ноутбуки лінійки Aspire мають екрани з діагоналлю 14 або 16 дюймів, співвідношенням сторін 16:10, високою – до 120 Гц – частотою оновлення та вузькими рамками. Таке поєднання характеристик дасть користувачам змогу насолодитися якістю відтворюваного зображення. Для користувачів, які надають перевагу інтерактивнішому стилю роботи з комп’ютером, розробники створили також декілька моделей із сенсорними панелями. Пристрої оснащено модулями оперативної пам’яті LPDDR5X обсягом до 32 ГБ, SSD з інтерфейсом PCIe Gen 4 місткістю до 1 ТБ, а також засобами зв’язку, що забезпечують надшвидке та стабільне з’єднання завдяки підтримці Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4. Окрім того, в ці пристрої вбудовано велику кількість різноманітних портів для вводу та виводу даних, зокрема два роз’єми USB Type-C та USB Type-A, порт HDMI 2.1 і слот для карток пам’яті MicroSD. Усі моделі мають сертифікат EPEAT Gold й опаковання, повністю придатне до повторного перероблювання.



Нові ноутбуки – Aspire 14 AI (A14-53M/A14-53MT) і Aspire 16 AI (A16-52M/A16-52MT) – оснащено процесорами Intel Core Ultra 7 258V, створеними для забезпечення високоефективної роботи новітніх комп’ютерів на базі AI та використання передових технологій штучного інтелекту без зниження продуктивності. Моделі з підтримкою Copilot+ обладнано вбудованими відеокартами Intel Arc, які дають змогу обробляти зображення, а також швидко створювати й редагувати різноманітний контент.



Щоб забезпечити деталізацію та контрастність відтворюваного зображення, розробники застосували дисплеї на основі OLED-матриці з високою – до WUXGA+ – роздільною здатністю. Пікова яскравість може сягати 500 ніт, а показник охоплення колірної гами DCI-P3 – 100%. Окрім того, екрани ноутбуків мають сертифікат VESA DisplayHDR True Black 500.



Оснащені процесорами AMD Ryzen AI 7 350 з архітектурою Zen 5, ноутбуки Aspire 14 AI (A14-61M/A14-61MT) і Aspire 16 AI (A16-61M/A16-61MT) оптимізовано для безперебійної роботи локальних програм на базі штучного інтелекту, керування робочими процесами та виконання повсякденних завдань, а також пришвидшення відгуку системи за мінімального енергоспоживання.



Завдяки використанню нових технологій високошвидкісного бездротового зв’язку, зокрема Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3, комп’ютери серії Aspire AI з Copilot+ підходять не тільки для творчості, але й для ігор і користування Інтернетом. Користувачі високо оцінять швидкодію та стабільність підключення до мереж. Пристрої також оснащено OLED-дисплеями з роздільною здатністю, достатньою для відтворення якісного зображення з ефектом повного занурення. До того ж ці дисплеї сертифіковано за стандартом VESA DisplayHDR True Black 500.



Ноутбуки Aspire 14 AI (A14-11M/A14-11MT) і Aspire 16 AI (A16-11M/A16-11MT) працюють на базі платформи Snapdragon X, яка поєднує в собі центральний процесор Qualcomm Oryon, відеокарту Qualcomm Adreno та нейронний процесор Qualcomm Hexagon з програмною екосистемою Windows на Snapdragon. Завдяки цьому нові комп’ютери вирізняються потужними обчислювальними можливостями та високою загальною продуктивністю – під час створення презентацій, користування Інтернетом, роботи в дорозі та перегляду потокових трансляцій.



Ці комп’ютери з Copilot+ оснащено дисплеями WUXGA, що підтримують сенсорне керування, зручними засобами біометричної ідентифікації користувача, інфрачервоною камерою з роздільною здатністю QHD та шторкою для захисту конфіденційності, портами USB4 Type-C та швидкодійним модулем зв’язку стандарту Wi-Fi 7.



Ноутбуки Aspire 14 AI (A14-11M) із процесорами Snapdragon X надійдуть до продажу в Україні в липні з початковою ціною від 42999 грн.



Ноутбуки Aspire 14 AI (A14-53M) з процесорами Intel Core надійдуть до продажу в Україні в липні з початковою ціною від 46999 грн.



Ноутбуки Aspire 14 AI (A14-61M) із процесорами серії AMD Ryzen AI 300 надійдуть до продажу в Україні в серпні з початковою ціною від 46999 грн.



Ноутбуки Aspire 16 AI (A16-11M) із процесорами Snapdragon X надійдуть до продажу в Україні в серпні з початковою ціною від 46999 грн.



Ноутбуки Aspire 16 AI (A16-52M) з процесорами Intel Core надійдуть до продажу в Україні у вересні з початковою ціною від 51999 грн.



Ноутбуки Aspire 16 AI (A16-61M) із процесорами серії AMD Ryzen AI 300 надійдуть до продажу в Україні у вересні з початковою ціною від 51999 грн.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD