Acer переводит ноутбуки TravelMate на процессоры Intel Core 11-го поколения

23 октября 2020 г., 17:35

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Компания Acer анонсировала три новых продукта в серии коммерческих ноутбуков TravelMate для предприятий и корпоративных пользователей: TravelMate Spin P4 (TMP414RN-51), трансформер с сенсорным экраном, а также выполненные в традиционном дизайне TravelMate P4 (TMP414-51) и TravelMate P2 (TMP214-53).

Новые ноутбуки TravelMate оснащены процессорами Intel Core 11-го поколения с графикой Iris Xe или дискретными графическими процессорами NVIDIA GeForce MX350, а также имеют оперативную память DDR4 объемом до 32 ГБ, твердотельные накопители 4xPCIe и SSD M.2 емкостью 1 ТБ. Для моделей TravelMate Spin P4 и TravelMate P4 заявлена возможность автономной работы до 15 часов, в то время как TravelMate P2 обеспечивает до 13 часов.

В TravelMate Spin P4 устновлен устойчивый к царапинам 14-дюймовый Full HD сенсорный дисплей, покрытый стеклом Corning Gorilla Glass, который можно поворачивать на 360 градусов. Идущий в комплекте Acer Active Stylus поддерживает функциональность Windows Ink, позволяя рисовать и делать заметки.

Модели TravelMate P4 и TravelMate Spin P4 созданы в соответствии со стандартами MIL-STD-810G и имеют ряд важных функций, таких как защищенная от брызг клавиатура и амортизирующие углы, которые позволяют выдерживать падения или удары.

Заявлено, что TravelMate P4 и TravelMate Spin P4 можно быстро зарядить до 80% всего за час.

Ноутбук TravelMate Spin P4 весит 1,53 кг, а масса TravelMate P4 составляет 1,45 кг, тогда как толщина обоих — менее 18 мм. Ноутбук TravelMate P2 с текстурированной верхней крышкой весит 1,625 кг при толщине корпуса 20 мм. Все три модели поставляются с адаптером Intel Wi-Fi 6 (Gig+) и имеют возможность подключения 4G LTE с поддержкой eSIM.

Все новые модели TravelMate оснащены портом Intel Thunderbolt 4. Кроме того, все модели поставляются с пакетом Acer Office Manager для удаленного управления.

Встроенная система безопасности ноутбуков TravelMate P4 и TravelMate Spin P4 включает модуль Trusted Platform Module (TPM) 2.0, а для безопасного входа в систему через Windows Hello новинки оснащены ИК-камерами и сканерами отпечатков пальцев, причем веб-камера дополнительно защищена встроенной крышкой.

Все три новые ноутбука поступят в продажу в странах Европы, Ближнего Востока и Африки в ноябре, а в Украине их доступность будет анонсирована позже. При этом для TravelMate P2 (TMP214-53) начальная цена составляет 759 евро, для TravelMate P4 (TMP414-51) — 899 евро, а для TravelMate Spin P4 (TMP414RN-51) — 999 евро.

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