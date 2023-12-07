Acer додає до свого асортименту портативні рішення на сонячних батареях

7 декабря 2023 г., 13:51

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Компанія Acer повідомила про розширення асортименту товарів низкою нових екологічних рішень для генерування й накопичення сонячної енергії.



Зазначається, що популярність альтернативної енергетики невпинно зростає, завдяки чому збільшується й попит на мобільні зарядні станції.



До нової лінійки мобільних зарядних станцій увійшли моделі потужністю 600, 1800 і 3000 Вт, які можна додатково оснастити сонячними батареями на 100, 200 й 400 Вт.



Усі три моделі нових зарядних станцій мають двоспрямовану топологію з підтримкою швидкого заряджання й вирізняються блискавичним переходом у режим резервного живлення всього за 14 мс. Крім того, кожен пристрій оснащено джерелом безперебійного живлення, міцними кронштейнами з алюмінієвого сплаву та інтелектуальною системою повітряного охолодження.



Анонсовані станції можуть автоматично визначати вхідну частоту, мають вихідну частоту змінного струму 50 Гц або 60 Гц, а також оснащені вхідними портами кількох типів, що уможливлюють заряджання від сонячних батарей, електричної розетки або автомобільного зарядного пристрою. А вбудована інтелектуальна система керування акумулятором забезпечує захист від перенапруги, перегріву та короткого замикання.



APS311 – це портативна зарядна станція з акумулятором потужністю 512 Вт, який повністю заряджається за менш ніж 2 години й важить лише 7 кг. Попри невеликі стандартні розміри системи – 301х227х193 мм – її номінальна потужність становить 600 Вт, тоді як показник пікової потужності може досягати позначки 1000 Вт. Водночас варто зауважити, що навіть після 3000 циклів заряджання місткість станції не впаде нижче за 80 %. Ще однією перевагою цієї моделі є широкий вибір портів, які дають змогу підключати пристрої різноманітних типів: 2 порти змінного струму, 2 порти USB-A, 2 порти Type-C, порт для заряджання від автомобіля, по 2 порти 5521 для змінного й постійного струму. А для заряджання самої станції запропоновано вхідний роз’єм змінного струму, порт для підключення до автомобіля та вхід для підключення до фотовольтаїчної системи із сонячною батареєю потужністю 200 Вт.



APS321 – портативна станція середньої потужності розміром 432х270х300 мм. Місткість її акумулятора становить 1229 Вт⋅год, і для повного його заряджання знадобиться менш ніж дві години. Пристрій важить усього 22 кг, його номінальна потужність становить 1800 Вт, пікова потужність – до 3000 Вт, а термін служби розрахований аж на 3000 циклів заряджання. Зарядна станція APS321 має 2 вихідні порти змінного струму, 2 порти USB-A, 2 порти USB-A для швидкого заряджання, 2 порти Type-C, порт для підключення до автомобіля та 2 порти 5521 для постійного струму. Щоб зарядити пристрій, можна скористатися портом змінного струму, портом для заряджання від автомобіля або входом для підключення до фотовольтаїчної системи із сонячною батареєю потужністю 400 Вт.





APS331 – це потужна портативна станція розміром 536х303х343 мм і вагою 34 кг. Нижню частину її корпусу обладнано коліщатками, які значно полегшують процес транспортування. Система має квадратний літій-залізо-фосфатний акумулятор місткістю 2560 Вт⋅год, що повністю заряджається менш ніж за 2 години. Вона також підтримує технологію розширення акумулятора: до станції можна під’єднати до 6 додаткових акумуляторів, щоб збільшити її загальну місткість аж до 17,5 кВт⋅год. Пристрій із номінальною потужністю 3000 Вт, піковою потужністю 5000 Вт і солідним терміном служби, що сягає 4000 циклів заряджання, служитиме вам протягом багатьох років. Модель APS331 оснащено й значною кількістю портів, тож бездротове заряджання будь-якого пристрою більше не становитиме жодних проблем. Зокрема, у ній передбачено чимало портів: 3 порти змінного струму, 2 роз’єми USB-A, 2 роз’єми USB-A для швидкого заряджання, 2 роз’єми Type-C, порт для підключення до автомобіля, 2 роз’єми 5521 для постійного струму та роз’єм типу Anderson. Зарядити пристрій можна через роз’єм змінного струму, порт для заряджання від автомобіля або 2 роз’єми для підключення до фотовольтаїчної системи із сонячними батареями потужністю 400 Вт.



Компанія заявила, що три потужні портативні й складані сонячні панелі з нової лінійки від Acer стануть незамінними помічниками у використанні енергії сонця для заряджання пристроїв не лише вдома, а й у дорозі. Кожна модель із нової лінійки є водонепроникною, має ступінь захисту IP67 і оснащена регульованою підставкою. Складані батареї виготовлені з високоефективного монокристалічного кремнію; під час їхнього використання забезпечується коефіцієнт перетворення до 23 %, завдяки чому ці компактні системи виробляють ще більше енергії на квадратний метр, демонструючи чудові показники ефективності.



У максимально сприятливих умовах модель ASP330 потужністю 400 Вт може виробляти 1,6 кВт енергії щодня, а це означає, що її можна спокійно використовувати для живлення більшості побутових приладів, як-от ноутбука, ігрової консолі, телевізора, вентилятора, принтера чи навіть фургона середнього розміру під час туристичної поїздки.Сонячна батарея важить лише 19,3 кг і в розкладеному вигляді має розміри 2890 x 958 мм; максимальне значення робочого струму панелі становить 11,6 А, а максимальне значення робочої напруги – 36 В.



Сонячна батарея ASP320 середнього розміру з потужністю 200 Вт може генерувати близько 10–12 А енергії на годину за ідеальних умов. У розкладеному вигляді її розміри становлять 1895х775 мм, а вага – 11,25 кг. При цьому показники максимального робочого струму й напруги сягають 11 А і 20 В відповідно.



Сонячна батарея ASP310 потужністю 100 Вт, яка виробляє близько 300–600 Вт⋅год енергії на день, важить усього 6,6 кг і має розмір 1683х554 мм у розкладеному вигляді. Її максимальний робочий струм становить 6,1 А, а максимальна робоча напруга – 18 В.



Анонсовані продукти з'являться у продажу на європейському ринку у березні 2024 р. Зарядна станція Acer ASP311 з початковою ціною 699 євро, Acer ASP321 - 1399 євро, Acer ASP331 - 2199 євро.



Сонячна батарея Acer ASP310 на 100 Вт з початковою ціною 229 євро, Acer ASP320 на 200 Вт - 449 євро, Acer ASP330 на 400 Вт - 849 євро.



Терміни надходження у продаж в Україні будуть анонсовані згодом.

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