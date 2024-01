Acer анонсує нові ПК Swift Go із підтримкою AI та процесорами Intel Core Ultra

10 января 2024 г., 17:35

Компанія Acer оголосила про оснащення сімейства тонких і легких ноутбуків Swift новим процесором Intel Core Ultra з нейронним процесором і вбудованими функціями прискорення роботи на основі ШІ. Нові ноутбуки Swift тепер мають підтримку ШІ, що робить їх набагато продуктивнішими, зручними та вправними та значно розширює можливості їх використання для роботи, ігор, навчання та створення контенту.



«Лише минулого місяця ми випустили перші ноутбуки Intel Core Ultra, а нині додаємо нові пристрої до лінійки Swift, щоб іще більше користувачів могли скористатися перевагами преміальних пристроїв із підтримкою ШІ та ще ефективніше і з більшим задоволенням використовувати ПК, – заявив Джеймс Лін (James Lin), генеральний директор підрозділу з виробництва комерційних ноутбуків і ноутбуків-трансформерів, а також ІТ-продуктів для бізнесу компанії Acer. – Хоч би що ви робили на ПК, масштабні оновлення в цих ноутбуках дадуть вам змогу робити це краще, швидше та в більшому обсязі».



«Завдяки поглибленій співпраці з Acer у сфері технологій ми більше не фокусуємося виключно на створенні центральних процесорів – тепер ми також зосереджуємо свою увагу на енергоефективності пристроїв, розробці графічних карт і використанні штучного інтелекту. Ноутбуки Acer Swift Go та Acer Swift X 14 – чудові приклади комп’ютерів із підтримкою штучного інтелекту, які випускаються на ринок із процесорами Intel Core Ultra й удосконаленим нейронним процесором, що дає користувачам змогу застосовувати технології ШІ. Ми дуже раді, що наші клієнти зможуть оцінити підвищену продуктивність комп’ютерів із підтримкою ШІ, а також розширені можливості для співпраці й творчості», – розповідає Джим Джонсон (Jim Johnson), перший віцепрезидент і генеральний директор клієнтської бізнес-групи компанії Intel.



Моделі Acer Swift Go 16 (SFG16-72) та Swift Go 14 (SFG14-73), перевірені на платформі Intel Evo, містять нові процесори Intel Core Ultra та вбудовані відеокарти Intel Arc, що забезпечують надзвичайну продуктивність протягом цілого дня (до 12,5 години для 14-дюймового ноутбука та до 10,5 години для 16-дюймового).



Пристрої з технологіями нової хвилі пропонують доступ до Copilot у Windows – перейти до його використання можна одним натисканням спеціальної клавіші Copilot на ноутбуці. Окрім цього, власники ноутбуків зможуть використовувати функції штучного інтелекту для оптимізації робочих, творчих і навіть ігрових процесів. Обидва комп’ютери з підтримкою ШІ мають висококласну вебкамеру 1440p QHD із можливостями TNR та ШІ-технологію Acer PurifiedView із численними корисними функціями, як-от розмиття тла, автоматичне кадрування та прямий погляд.



До якісного відео додається і якісний звук завдяки технології усунення шуму Acer PurifiedVoice 2.0 на основі ШІ та системі з трьох мікрофонів. Вбудована технологія Intel Wi-Fi 7 забезпечує у 2,4 раза більшу швидкість підключення, ніж її попередниця Wi-Fi 6E.



Обидва ноутбуки мають легкий і тонкий алюмінієвий корпус, який можна розкрити, як книжку, на 180 градусів для більш продуктивної співпраці. Деякі моделі Swift Go 14 можна оснастити багатофункціональною сенсорною панеллю з підсвічуванням, яка дає змогу напряму керувати медіапрограмами, або ж сенсорною панеллю OceanGlass, яка забезпечує плавне й безперебійне прокручування. Робочу площу обох панелей збільшено на 44 %, що точно сподобається власникам, які часто використовують ноутбук у дорозі без миші. Крім того, моделі Swift Go оснащено технологією Intel Unison 2.0 для простого й швидкого підключення ноутбука до пристроїв під керуванням Android або iOS.



Як і попередні моделі, нові Swift Go можуть похвалитися яскравими барвистими дисплеями OLED із піковою яскравістю 500 ніт, стовідсотковим охопленням колірної палітри DCI-P3 та сертифікацією DisplayHDR True Black 500. Swift Go 16 має 16-дюймовий дисплей OLED 3.2K із роздільною здатністю 3200x2000 та частотою оновлення 120 Гц, а Swift Go 14 – 14-дюймовий дисплей OLED 2.8K із роздільною здатністю 2880x1800 та частотою оновлення 90 Гц. Обидві моделі отримали сертифікацію TÜV Rheinland Eyesafe. Сенсорна панель WUXGA уможливлює використання пера і жестів, що дуже корисно для створення нотаток та ескізів.



До того ж ноутбуки Swift Go підтримують пам’ять LPDDR5X до 32 ГБ та мають подвійні слоти для встановлення SSD PCIe 4-го покоління місткістю до 2 ТБ. Врешті пристрої оснащено необхідними роз’ємами для підключення периферійних пристроїв і дисплеїв, зокрема вони мають два порти USB Type-C з підтримкою Thunderbolt 4 (обидва з функцією швидкого заряджання), USB Type-A із можливістю офлайн-заряджання, а також роз’єм HDMI 2.1 і пристрій для зчитування карток MicroSD. Вбудована технологія Bluetooth LE Audio покращує бездротове передавання аудіоданих.



Новий Acer Swift X 14 (SFX14-72G) традиційно пропонує користувачам чимало потужних функцій і чудовий дисплей. А тепер його ще й оснащено найновішими процесорами Intel Core Ultra, відеокартами для ноутбуків NVIDIA GeForce RTX 40 і панеллю OLED 2.8K із сертифікацією Calman. Оснащена новими процесорами Intel Core Ultra H-Series і відеокартами NVIDIA GeForce RTX 4070 (у найбільш просунутих версіях ноутбуків), ця преміальна модель значно прискорює роботу завдяки функціям ШІ, полегшуючи такі завдання, як трансляція наживо, редагування відео і тривимірний рендеринг. Технологія NVIDIA DLSS 3.5 із функцією реконструкції променів на основі ШІ покращує світлові ефекти та збільшує роздільну здатність у насичених графікою іграх і програмах. Крім того, Swift X 14 отримав сертифікацію NVIDIA Studio, містить попередньо інстальовані драйвери NVIDIA Studio і пропонує помічника Windows Copilot (має спеціальну кнопку Copilot), що полегшує навігацію між пристроями та програмами завдяки можливостям ШІ.



14,5-дюймовий дисплей OLED 2.8K із сертифікацією Calman забезпечує високу точність кольорів із низьким значенням Delta E<2 в анімації, фотографіях і відео, щоб творцям контенту було легше втілювати свої задуми в життя. Яскраві кольори та неперевершена деталізація поєднуються в дисплеях OLED завдяки стовідсотковому охопленню колірної палітри DCI-P3, високій контрастності, яскравості 500 ніт із сертифікацією VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Дисплей підтримує технологію Acer Light Sensing, що динамічно адаптує колірну температуру та яскравість, реагуючи на умови освітлення. Врешті частота оновлення 120 Гц гарантує плавність відео та покращує перегляд розважального контенту.



Окрім створення контенту, Swift X 14 можна використовувати для роботи і навчання. Досягнути чіткості відео та аудіо вдається завдяки поєднанню вебкамери Full HD з підтримкою ШІ-технології усунення відеошуму TNR (Temporal Noise Reduction), технологій Acer PurifiedView і PurifiedVoice 2.0 із функціями усунення звукового шуму та трьох мікрофонів для покращеного запису аудіо. Вичерпний набір портів – два порти USB Type-C, порт HDMI 2.1 і пристрій для зчитування карток MicroSD, – а також технології Wi-Fi 6E і Bluetooth LE Audio забезпечують безперебійне підключення пристрою, а технології охолодження – великий вентилятор, дві мідні трубки D6 для відведення тепла і клавіатура з отворами – підтримують усередині належну температуру. Swift X 14 також оснащено пам’яттю LPDDR5X до 32 ГБ та SSD 4-го покоління до 1 ТБ.



Ноутбук Acer Swift Go 16 (SFG16-72/T) надійде у продаж в Україні у кінці березня 2024 року за ціною від 41999 грн.

Acer Swift Go 14 (SFG14-73/T) надійде у продаж в Україні у кінці березня 2024 року за ціною від 40999 грн.

Acer Swift X 14 (SFX14-72G) надійде у продаж в Україні у кінці березня 2024 року за ціною від 59999 грн.

