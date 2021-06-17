Accenture приобрела немецкую консалтинговую фирму umlaut

17 июня 2021 г., 9:25

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Компания Accenture объявила о приобретении немецкой инженерной консалтинговой фирмы umlaut, предоставляющей услуги и консалтинг. Финансовые условия сделки не разглашаются.



Accenture заявила, что покупка расширит ее инженерные возможности в области облачных вычислений, искусственного интеллекта и 5G.



Отмечается, что технологический опыт umlaut охватывает традиционные и цифровые инженерные услуги, включая тестирование и проверку интеллектуальных подключенных продуктов, стратегический и организационный консалтинг, разработку аппаратных продуктов и разработку программного обеспечения.



Более 4200 инженеров и консультантов из umlaut присоединятся к группе услуг Accenture Industry X, которая стремится объединить данные и цифровые ноу-хау Accenture с услугами инженерной оцифровки.



«Мы предсказывали, что цифровые технологии в конечном итоге будут масштабно применены к ядру бизнеса компании - проектированию, инженирингу и производству их продуктов. И вот уже почти десять лет Accenture создает уникальные возможности и экосистемные партнерства, чтобы объединить возможности цифровой с традиционными инженерными услугами», - заявила генеральный директор Accenture Джули Суит (Julie Sweet) - «COVID-19 усилил потребность компаний в преобразовании этих основных операций, а ведущие и узкоспециализированные инженерные услуги umlaut повысят нашу способность удовлетворять растущий спрос, а также продолжать внедрять инновации для наших клиентов».



Стоит напомнить, что в апреле Accenture приобрела французскую фирму OpenMinded, работающую в области кибербезопасности, в рамках усилий по расширению подразделения безопасности. Accenture также недавно приобрела облачную аналитическую фирму Core Compete, поставщика решений на базе ML для предоставления управляемых услуг, облачных хранилищ данных, инструментов анализа данных.

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