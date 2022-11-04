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Абоненти «Укртелекому» щомісяця споживають 230 Гб інтернет-трафіку

4 ноября 2022 г., 16:35

За даними “Укртелекому”, мешканці невеликих населених пунктів є активними інтернет-користувачами. Причому, активнішими за жителів обласних центрів та мегаполісів. Як свідчить статистика компанії, протягом останніх місяців мешканці сіл споживають у середньому майже 230 Гб інтернету. Зазначено, що середній трафік на одне сільське домогосподарство з підключенням до оптичної мережі становить 8 Гб інтернету щодня. Це на 6% більше за середньодобове використання інтернету мешканцями міст.

Швидкісний оптичний інтернет дозволяє налагоджувати та організовувати дистанційне навчання, роботу. Оптична мережа дає можливість абонентам користуватися інтернетом на швидкості до 1 Гбіт/с, інтернет-телефонією та інтерактивним телебаченням.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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