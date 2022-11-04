Абоненти «Київстар» збільшили використання мобільного інтернету майже на третину – до 9 ГБ на місяць

4 ноября 2022 г., 10:35

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Національний оператор зв’язку «Київстар» оприлюднив ключові показники діяльності у III кварталі та за 9 місяців 2022 року. Загальний операційний дохід з липня по вересень підвищився на 5,2% у річному зіставленні та становив 7,656 млрд грн. Зростання з січня по вересень виявилося ще більшим – 8% (до 22,9 млрд грн).

Водночас показник EBITDA у третій чверті зменшився на 10,7% та склав 4,391 млн грн, маржа EBITDA також знизилася на 10,2 п.п., до 57,4. Капітальні витрати виросли у півтора раза – до 1,815 млрд грн.

Загальний операційний дохід від надання послуг мобільного зв’язку з липня по вересень підвищився рік до року на 5,3%, до 7,125 млрд грн, в тому числі від передачі даних – на 1,7%, до 4,134 млрд грн.

Абонентська база оператора у третьому кварталі зменшилась у річному зіставленні майже на 2 млн та склала 24,4 млн. Між тим кількість користувачів 4G зросла майже на 5% та досягла 12,1 млн абонентів.

Середній дохід від одного абонента (ARPU) збільшився на 12% та склав 96 грн. Використання даних зросло на 30% та досягло 9 ГБ на місяць. При цьому користування голосовим зв’язком зменшилось на 6% до 557 хвилин.

Загальний операційний дохід від надання послуг фіксованого зв’язку у III кварталі підвищився на 2,6% та склав 477 млн грн. Операційний дохід від надання послуг ШПД зменшився на 8% до 273 млн грн. Кількість абонентів знизилось на 5% до 1,1 млн, як і дохід з одного абонента (ARPU) – 80 грн.

«Київстар» приділяє багато уваги захисту населення від загроз війни допомагає країні. Так, з лютого компанія обладнала безплатним інтернетом 1280 бомбосховищ у різних містах України, забезпечила інтернетом 646 модульних будинків для переселенців. За цей період абоненти отримали від телеком-оператора бонусів і безплатних послуг на суму 574 млн грн. У 30 країнах світу абоненти можуть користуватись послугами мобільного зв'язку за тими ж тарифами, що й в Україні, не сплачуючи за послуги міжнародного роумінгу.

За дев’ять місяців «Київстар» витратив на розвиток та відбудову мережі понад 3,5 млрд грн. Побудовано близько 400 нових базових станцій 4G зв'язку, а понад 6000 базових станцій модернізовані для покращення якості та швидкості передачі даних.

З січня компанія надала благодійним фондам 104 млн грн допомоги для гуманітарних потреб. Крім того, «Київстар» підтримав ініціативу президента України United24 та виділяє 300 млн грн на відновлення цифрової інфраструктури. За 9 місяців компанія сплатила податків і зборів на суму 8,1 млрд грн.

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